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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan maçı Pendik Stadı'na alındı

UEFA Uluslar Ligi'nde B Ligi 2. Grup'ta mücadele eden A Milli Kadın Futbol Takımı'nın, 25 Şubat'ta Yunanistan ile oynayacağı mücadelenin stadı değişti.

Süha Gür  | 11.02.2025 - Güncelleme : 11.02.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan maçı Pendik Stadı'na alındı

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, daha önce Esenler Erok Stadı'nda oynanacağı açıklanan Yunanistan karşılaşması, yapılan kontroller neticesinde saha zemininde bozulmalar tespit edilmesi sonucunda UEFA'dan izin alınarak ve rakibin de onay vermesiyle Pendik Stadı'na alındı.

Ay-yıldızlılar, B Ligi 2. Grup'ta ilk maçını 21 Şubat tarihinde Dublin'de İrlanda Cumhuriyeti ile oynayacak ve ardından İstanbul'a dönüp ikinci sınavını 25 Şubat tarihinde Yunanistan'a karşı Pendik Stadı'nda verecek.

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