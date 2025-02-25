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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan ile yapacağı maçı taraftarlar ücretsiz izleyebilecek

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında bugün Yunanistan ile Pendik Stadı'nda yapacağı müsabakanın biletlerinin, taraftarlara ücretsiz olacağı duyuruldu.

Ceren Aydınonat  | 25.02.2025 - Güncelleme : 25.02.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın Yunanistan ile yapacağı maçı taraftarlar ücretsiz izleyebilecek

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, "Kadın A Milli Takımı'mızın UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki ikinci maçında 25 Şubat Salı günü İstanbul'da Yunanistan ile oynayacağı müsabakayı futbolseverler ücretsiz olarak izleyebilecek. Pendik Stadyumu'nda saat 18.30'da başlayacak maçı izlemek isteyen taraftarlar, internet üzerinden http://passo.com.tr ile Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek." denildi.

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