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Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Slovenya'yı ağırlayacak

A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 2. Grup'taki dördüncü maçında yarın Slovenya'yı Sivas'ta konuk edecek.

Metin Arslancan  | 07.04.2025 - Güncelleme : 07.04.2025
A Milli Kadın Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi'nde yarın Slovenya'yı ağırlayacak

İstanbul

Sivas 4 Eylül Stadı'nda oynanacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak.

Mücadeleyi Almanya Futbol Federasyonundan Fabienne Michel yönetecek.

Grup maçlarına 1-0'lık İrlanda Cumhuriyeti mağlubiyetiyle başlayan milli takım, daha sonra Pendik Stadı'nda Yunanistan'ı 1-0 yendi. Gruptaki üçüncü karşılaşmasında deplasmanda Slovenya'ya 3-0 kaybeden ay-yıldızlılar, rakibini sahasında yenerek puanını 6'ya çıkarmayı hedefliyor.

Milliler, grupta topladığı 3 puanla üçüncü sırada bulunuyor.

Slovenya ise grupta 3'te 3 yaparak 9 puanla liderlik koltuğunda yer alıyor.

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