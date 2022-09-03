Dolar
18.19
Euro
18.11
Altın
1,712.63
ETH/USDT
1,553.80
BTC/USDT
19,824.00
BIST 100
3,222.74
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

A Milli Kadın Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, 2023 FIFA Dünya Kupası Avrupa Elemeleri H Grubu'ndaki 9. maçında konuk ettiği Almanya'ya 3-0 yenildi.

Fatih Çapkın   | 03.09.2022
A Milli Kadın Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi Fotoğraf: Sergen Sezgin / AA

Bursa

Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.

Almanya, 57. dakikada Felicitas Rauch, 59. dakikada Klara Bühl ve 77. dakikada Lea Schüller'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Bu sonuçla gruptaki 5. yenilgisini alan A Milli Kadın Futbol Takımı, 10 puanla 4. sırada kaldı.

Türkiye, gruptaki 10. müsabakasında 6 Eylül Salı günü Portekiz'e konuk olacak.

A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum

A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini yalnız bırakmayan Bursalılara teşekkür etti.

Kadın futbolu adına önemli bir gün olduğunu belirten Kıragası, şöyle konuştu:

"Karşımızda Avrupa Şampiyonası finalisti olan ve kadın futbolunun mihenk taşlarından Almanya vardı. İlk 45 dakikada beraberliği koruduktan sonra ikinci yarı bir penaltı ve oyunun dağılışıyla beraber 3-0 biten bir maç oldu. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu kadar üst seviye takıma karşı mücadele ediyor, inanıyor olmak ve prensiplerini bozmadan maçı tamamlamaya çalışmak önemli bir durum. Geleceğe keyifli ve hedeflerimiz doğrultusunda devam etmeye çalışacağız. Yenildik. Daha fazlasını yapabilirdik. Önümüzde Portekiz maçı var. İlk maçta Türkiye'de berabere kalmıştık. Deplasmanda da en az bir beraberlik alıp, grubu üst sıralarda bitirmeye çalışacağız."



Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bartın'da sağanak etkili oluyor
Kastamonu'da sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi
İkna çalışmaları sonucu 3 terörist teslim oldu
TFF binasına düzenlenen saldırıya ilişkin 2 zanlıdan biri serbest bırakıldı, diğeri şartlı tahliye edildi
Emine Erdoğan, Uluslararası Pediatri Kurumu heyetini kabul etti

Benzer haberler

A Milli Kadın Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi

A Milli Kadın Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi

Emine Erdoğan, Uluslararası Pediatri Kurumu heyetini kabul etti

Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 4. yılına girdi

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi

Aliyev, Türkiye ve Azerbaycan'ın tek bir takım gibi hareket ettiğini söyledi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Yunanistan'a tek cümlemiz var, İzmir'i unutma
HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi

HDP'li Semra Güzel adliyeye sevk edildi
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet