A Milli Kadın Futbol Takımı, Almanya'ya yenildi

Bursa
Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda oynanan karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 sona erdi.
Almanya, 57. dakikada Felicitas Rauch, 59. dakikada Klara Bühl ve 77. dakikada Lea Schüller'in kaydettiği gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Bu sonuçla gruptaki 5. yenilgisini alan A Milli Kadın Futbol Takımı, 10 puanla 4. sırada kaldı.
Türkiye, gruptaki 10. müsabakasında 6 Eylül Salı günü Portekiz'e konuk olacak.
A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Kıragası: Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum
A Milli Kadın Futbol Takımı'nın teknik direktörü Necla Güngör Kıragası, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, kendilerini yalnız bırakmayan Bursalılara teşekkür etti.
Kadın futbolu adına önemli bir gün olduğunu belirten Kıragası, şöyle konuştu:
"Karşımızda Avrupa Şampiyonası finalisti olan ve kadın futbolunun mihenk taşlarından Almanya vardı. İlk 45 dakikada beraberliği koruduktan sonra ikinci yarı bir penaltı ve oyunun dağılışıyla beraber 3-0 biten bir maç oldu. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Bu kadar üst seviye takıma karşı mücadele ediyor, inanıyor olmak ve prensiplerini bozmadan maçı tamamlamaya çalışmak önemli bir durum. Geleceğe keyifli ve hedeflerimiz doğrultusunda devam etmeye çalışacağız. Yenildik. Daha fazlasını yapabilirdik. Önümüzde Portekiz maçı var. İlk maçta Türkiye'de berabere kalmıştık. Deplasmanda da en az bir beraberlik alıp, grubu üst sıralarda bitirmeye çalışacağız."
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