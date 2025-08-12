Dolar
Gündem

Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, boşanma davasında faturaları bulunan yatak odası, yemek odası, koltuk takımı ve 2 halının bedelinin ödenmesi talebinin reddedilmesini hatalı bularak bozdu.

İsmet Karakaş  | 12.08.2025 - Güncelleme : 12.08.2025
Yargıtay, boşanma davasında "mobilya ve halı bedeli" itirazını kabul etti

Ankara

Dairenin kararına göre, boşanmalarına karar verilen bir çiftten erkek, evlenirken alınan ve faturaları mevcut yatak odası, yemek odası, koltuk takımı, buzdolabı, televizyon, klima, dijital ve çanak anten ile 2 adet halının bedelinin kendisine ödenmesini talep etti. Mahkeme, buzdolabı, televizyon, klima, dijital ve çanak anten yönünden davanın kısmen kabulüne karar verdi.

Bunun üzerine davacı erkek, karara itiraz ederek diğer eşyalara ilişkin talebinin de kabulünü istedi.

Temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, davalı kadının da erkeğin olduğunu belirttiği, "yatak odası, yemek odası, koltuk takımı ve 2 halı" yönünden de davanın kabul edilmesi gerektiğini belirterek yerel mahkeme kararını bozdu.

Dairenin kararında, "Mahkemece usule uygun şekilde bilirkişi incelemesi yapılarak, dava tarihi itibarıyla değerleri tespit edilip, yıpranma payları düşülerek, faiz talebi de değerlendirilerek, belirtilen eşyalar yönünden de davanın kabulüne göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde karar verilmesi doğru olmayıp bozmayı gerektirmiştir." ifadeleri yer aldı.

Ayrıca, kararda, söz konusu eşyaların bedellerinin belirlenirken yasal faiz oranının da dikkate alınması gerektiği bildirildi.

