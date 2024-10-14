Dolar
34.27
Euro
37.47
Altın
2,658.84
ETH/USDT
2,567.20
BTC/USDT
65,219.00
BIST 100
8,736.07
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. -VTR-
logo
Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçı ertelenebilir

Türkiye Futbol Federasyonu Başkan Vekili Ceyhun Kazancı, A Milli Futbol Takımı'nın deplasmanda bu akşam İzlanda ile oynayacağı UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup maçının yüzde 51 ihtimalle ertelenebileceğini söyledi.

Hilmi Sever  | 14.10.2024 - Güncelleme : 14.10.2024
A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçı ertelenebilir

Reyjkavik

Ceyhun Kazancı, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Saha zemini buz tutmuş durumda. Maçın ertelenme ihtimali yüzde 51. Eş güdüm toplantısı yapıldı. Maçın yarına ertelenme ihtimali bulunuyor. Karşılaşmanın hakemi TSİ 17.00'de saha zeminini inceleyecek ve karşılaşmayla ilgili son kararını verecek." ifadelerini kullandı.

İzlanda ile Türkiye arasında Reykjavik'teki Laugardalsvöllur Stadı'nda oynanacak karşılaşma ertelenmezse bu akşam TSİ 21.45'te başlayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"KUYU-36" operasyonlarında 157 şüpheli yakalandı
Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplandı
Aydın'da yola düşen telefonunu almak isterken otobüs çarpan kişi yaralandı
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Lübnan'a karşı yürütülen kontrolsüz saldırganlık, bizi bölgesel bir savaşa daha da yaklaştırıyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Her türlü suç odağına karşı milletimizin yanında ve onların hizmetindeyiz

Benzer haberler

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçı ertelenebilir

A Milli Futbol Takımı'nın İzlanda maçı ertelenebilir

TFF Başkan Vekili Ceyhun Kazancı'nın İzlanda'da ilk galibiyete inancı tam

İzlanda Teknik Direktörü Age Hareide: Yarın sadece sonuç Türkiye'deki maçtan farklı olacak

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Grup için anahtar bir maç

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella: Grup için anahtar bir maç
A Milli Futbol Takımı, 635. maçına çıkacak

A Milli Futbol Takımı, 635. maçına çıkacak
Türkiye ile İzlanda 15. kez karşılaşacak

Türkiye ile İzlanda 15. kez karşılaşacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet