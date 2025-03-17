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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara Hakimevi'nde düzenlenen basın kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldiği iftar programında konuşuyor.
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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turunda 20 Mart Perşembe günü sahasında Macaristan ile yapacağı ilk maçın hazırlıklarına başladı.

Emre Doğan  | 17.03.2025 - Güncelleme : 17.03.2025
A Milli Futbol Takımı'nda Macaristan maçı hazırlıkları başladı

İstanbul

Riva'daki Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde teknik direktör Vincenzo Montella yönetiminde sağanak altında ilk 15 dakikası basına açık gerçekleştirilen antrenman, koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Koordinasyon çalışmalarıyla devam eden idmanın basına kapalı bölümünde ise taktik organizasyonlar üzerinde durulduğu öğrenildi.

Milli takımda Mert Günok ile Merih Demiral, ağrıları bulunduğu gerekçesiyle antrenmana katılmadı. Yunus Akgün, idmanın ikinci bölümünde bireysel çalıştı.

Ümit Milli Takım'dan Jankat Yılmaz ile İsak Vural da antrenmanda yer aldı.

Ay-yıldızlılar, Macaristan müsabakasının hazırlıklarına yarın devam edecek.

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