A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkarıldı
UEFA Uluslar B Ligi 4. Grup'ta Galler ve Karadağ ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı'nda Çağlar Söyüncü, sakatlığı sebebiyle aday kadrodan çıkarıldı.
İstanbul
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, 16 Kasım'da Galler ve 19 Kasım'da Karadağ ile oynayacağı maçlar için İstanbul'da toplanan ay-yıldızlıların aday kadrosunda değişikliğe gidildiği belirtilerek, şu ifadeler kullanıldı:
"Fenerbahçe'nin Net Global Sivasspor ile oynadığı karşılaşmada aldığı darbe sonrasında yapılan tetkiklerde sol diz iç yan bağında gerilme ve ödem tespit edilen Çağlar Söyüncü aday kadrodan çıkarıldı."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.