A Milli Futbol Takımı tarihinde ilk kez UEFA Uluslar A Ligi'ne yükseldi

Budapeşte
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar Ligi play-off turu rövanşında Macaristan'a konuk oldu.
Maçın 27. dakikasında Orban'ın savunma arkasına attığı pasa hareketlenen Gazdag'ın ceza sahası içine girdikten sonra yaptığı vuruşta kaleci Uğurcan Çakır, gole izin vermedi.
31. dakikada ceza sahası dışında kaleyi cepheden gören noktadan Szoboszlai'nin kullandığı serbest vuruşta meşin yuvarlak üst direğe çarparak auta çıktı.
35. dakikada gelişen atakta Arda Güler'in ceza sahası dışı sağ çaprazından yerden vuruşunda top, kamle direğinin yanından az farkla auta gitti.
36. dakikada A Milli Takım penaltı kazandı. Ceza sahası içinde Kerem Aktürkoğlu'nun pasına hareketlenen İsmail Yüksek, Fiola'nın müdahalesiyle yerde kalırken hakem Felix Zwayer, beyaz noktayı gösterdi.
37. dakikada ay-yıldızlı takım öne geçti. Penaltıda topun başına geçen kaptan Hakan Çalhanoğlu, top ile kaleciyi ayrı köşelere gönderdi: 0-1.
39. dakikada Türkiye farkı ikiye çıkardı. Hızlı gelişen atakta Kerem Aktürkoğlu'nun ceza sahası sağ çaprazına çıkardığı pası Oğuz Aydın son çizgide kontrol etti. Milli futbolcunun penaltı noktasının sağına çıkardığı pasta Arda Güler, sol ayak içiyle uzak köşeden topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Milliler, ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
İkinci yarı
53. dakikada sol kanattan ay-yıldızlı takımın kullandığı kornerde Macaristan savunmasının uzaklaştırmak istediği topu ceza sahasının dışında önünde bulan Hakan Çalhanoğlu'nun şutunda meşin yuvarlak kaleci Dibusz'da kaldı.
57. dakikada sol kanattan Kerkez'in yaptığı ortada ceza sahası sağ çaprazında topa gelişine vuran Nego'nun şutundanda meşin yuvarlağı kaleci Uğurcan Çakır çıkardı.
90. dakikada milli takım karşılaşmadaki üçüncü gol sevincini yaşadı. Hakan Çalhanoğlu'ndan aldığı topla ceza sahasına sol çaprazdan giren Barış Alper Yılmaz, arka direğe ortaladı. Altıpas içinde Abdülkerim Bardakcı'nın uygun durumda kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-3.
Ay-yıldızlı takım, karşılaşmayı 3-0 kazandı.
Milli takım 250. galibiyete ulaştı
A Milli Futbol Takımı, Macaristan karşısında kazanarak tarihindeki 250. galibiyetini elde etti.
Türkiye, 102 yıllık tarihinde 354'ü resmi, 285'i özel 639 maç oynayıp 1'i hükmen 250 galibiyet, 150 beraberlik, 239 yenilgi yaşadı.
Ay-yıldızlılar, 274'ü deplasmanda, 276'sı Türkiye'de, 89'u ise tarafsız sahada çıktığı maçlarda 3'ü hükmen galibiyet sonucunda 876 gol attı, kalesinde 912 gol gördü.
Macaristan'da 19 yıl sonra galibiyet
A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında 19 yıl sonra galip geldi.
Rakibiyle deplasmanda oynadığı son 3 maçı kaybeden Türkiye, kötü gidişe son verdi.
Ay-yıldızlı ekip, Macaristan'a konuk olduğu maçlarda son galibiyetini 2006 yılında Avrupa Şampiyonası eleme grubu mücadelesinde 1-0'lık sonuçla elde etti. Milli takıma galibiyeti getiren gol Tuncay Şanlı'dan geldi.
9. dakika maça "oruç arası" verildi
Puskas Arena'daki karşılaşmanın 9. dakikasında milli futbolcuların oruçlarını açması için maça ara verildi.
Karşılaşmanın Alman hakemi Felix Zwayer, yaşanan bir faul pozisyonun ardından oyuna ara verdi. Milli futbolcular saha kenarına geldi ve su içerek oruç açtı.
Üç dakikada iki gol
A Milli Futbol Takımı, Macaristan deplasmanında iki dakikada bulduğu iki golle 2-0'lık üstünlüğü yakaladı. 37. dakikada Hakan Çalhanoğlu penaltıdan attığı golle ay-yıldızlı ekibin ilk golünü attı.
Bu golden 2 dakika sonra ise Arda Güler 39. dakikada fileleri havalandırdı.
Hakan Çalhanoğlu 98. maçında 21, Arda Güler ise 20. maçında 4. gol sevincini yaşadı.
Milli takımın son golünü atan Abdülkerim Bardakcı ise 20. maçında 2. golüne ulaştı.
Yusuf Akçiçek ilk kez A Milli Takım formasını giydi
Genç savunma oyuncusu Yusuf Akçiçek, A Milli Takım formasını ilk kez Macaristan karşısında giydi.
Mücadeleye yedekler arasında başlayan Yusuf, 82. dakikada Kenan Yılldız'ın yerine oyuna dahil oldu.
Uğurcan'dan kritik kurtarış
Macaristan'ın ilk yarıda etkili geldiği pozisyonda Uğurcan kalesini gole kapattı. Gazdag, Orban'ın pasıyla Uğurcan ile karşı karşıya kaldı.
Gazdag'ın aşırtma vuruşunu Uğurcan sağ eliyle kurtardı ve gole izin vermedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.