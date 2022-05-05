Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart şampiyon oldu

Ankara
Sete iyi başlayan Halkbank, Ziraat Bankkart karşısında bir ara farkı 3'e kadar (8-5) çıkardı. Farkı kapatan Ziraat Bankkart, etkili oyunuyla ilk seti 25-23 önde tamamladı.
İkinci sette de etkili oyununu sürdüren ve kolay hata yapmayan Ziraat Bankkart, çekişmeli geçen bu seti de 25-22 önde bitirdi.
Üçüncü sette rakibinin hatalarını iyi değerlendiren ve rahat bir oyun sergileyen Ziraat Bankkart, bu seti de 25-19 önde tamamladı.
Halkbank karşısındaki 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunun şampiyonu oldu.
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu
Ziraat Bankkart, AXA Sigorta Efeler Ligi play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanarak, geçen sezonun ardından bu yıl da şampiyonluk ipini göğüsledi.
Tek şampiyonluğunu geçen sezon yaşayan başkent temsilcisi, Halkbak karşısında üst üste ikinci zafer için mücadele etti.
Halkbank'ı ilk iki maçta da 3-1'lik skorlarla yenen Ziraat Bankkart, serinin üçüncü müsabakasında rakibi karşısında 3-0 kazanmayı başardı.
41 yıl önce kurulan Ziraat Bankkart, geçen sezonun ardından ikinci kez şampiyonluk ipini göğüsledi.
Genç başantrenör Mustafa Kavaz'ın ilk şampiyonluğu
Ziraat Bankkart'ta 2014'te oyunculuğu bırakan, altyapılarında çeşitli kademelerinde çalıştıktan sonra A takımında yardımcı antrenörlük yapan ve yaklaşık 2 ay önce göreve getirilen Mustafa Kavaz ise başantrenörlük kariyerinin ilk şampiyonluğunu 39 yaşında elde etti.
Şampiyon Ziraat Bankkart, kupasını aldı
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyon olan Ziraat Bankkart kupasını aldı.
Play-off final serisinde Halkbank karşısında 3 maçı da kazanan Ziraat Bankkart, üst üste ikinci kez şampiyon oldu.
Maçın ardından düzenlenen ödül töreninde kaptan Arslan Ekşi'ye kupayı Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Başkanı Mehmet Akif Üstündağ ve AXA Sigorta Orta Anadolu Satış Müdürü Ebru Çağlar verdi.
Kupayla salonda büyük sevinç yaşayan Ziraat Bankkart'lı voleybolcular, törenin ardından seyircilerle fotoğraf çektirdi.
Organizasyonu ikinci tamamlayan Halkbank'a şiltini ise TVF Asbaşkanı Selahattin Süleymanoğlu verdi.
Karşılaşmanın en değerli oyuncusu Arslan Ekşi seçildi
Maçın ardından final etabının en değerli oyuncular da belli oldu.
Buna göre, Paidar Demir Özel Ödülü'nü Halkbank'tan Efe Bayram alırken, en iyi libero Halkbank'tan Volkan Döne, en iyi pasör Ziraat Bankkart'tan Arslan Ekşi, en iyi orta oyuncu Ziraat Bankkart'tan Bedirhan Bülbül, en iyi smaçör Ziraat Bankkart'tan Martin Atanasov ve en iyi pasör çaprazı Ziraat Bankkart'tan Wouter Ter Maat seçildi.
Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'lı Arslan Ekşi'ye ödülünü ise TVF Başkanı Mehmet Akif Üstündağ verdi.
Bakan Kasapoğlu'ndan şampiyon olan Ziraat Bankkart Voleybol Takımı'na tebrik
Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşan Ziraat Bankkart'ı tebrik etti.
Kasapoğlu, yayımladığı mesajında, şu ifadeleri kullandı:
"AXA Sigorta Efeler Ligi 2021-2022 sezonunu şampiyon tamamlayarak üst üste 2. kez kupayı müzesine götüren Ziraat Bankkart Erkek Voleybol Takımı sporcularını, teknik heyetini ve yönetimini kutluyorum. Play-off final serisinde mücadele eden Halkbank'ı da tebrik ediyor, her iki kulübümüze gelecek sezonda başarılar diliyorum."
Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğun mutluluğu yaşanıyor
Voleybolda AXA Sigorta Efeler Ligi'nde 2021-2022 sezonunun şampiyonu Ziraat Bankkart'ın başantrenörü Mustafa Kavaz, çok mutlu olduklarını, oyuncularının bu şampiyonluk için yüreklerini ortaya koyduklarını söyledi.
Kavaz, play-off final serisinde son maçın ardından kupayı kaldırmanın sevincini yaşadıklarını belirterek, "Ne desem az, bu çocuklar yüreklerini ortaya koydular, yaklaşık 2,5 aydır çok ciddi bir hazırlık dönemimiz oldu, kötü zamanlardan çıkmıştık, özverili oynadılar, sakat sakat antrenman yaptılar. Ne diyebilirim ki bütün her şey onların, bravo tebrik ediyorum, çok güzel duygular içerisindeyim. Şampiyonluk duygusun yarın belki daha fazla hissederim, şu an biraz değişik duygular yaşıyorum, herkese teşekkür ediyorum." diye konuştu.
Üst üste ikinci kez takımın şampiyon olmasıyla ilgili de Kavaz, "Geçen sene yardımcı antrenördüm, bu sene Allah başantrenör olarak şampiyonluğu nasip etti." dedi.
Dün akşamdan beri heyecan içinde olduğunu ifade eden Kavaz, "En ufak bir şey dile getirmedim, aklımdaki tek şey son maçta iyi bir oyun sergileyebilmekti. Çünkü dillendirdiğim zaman nazar değeceğini düşünüyordum, dile getirmedim ama ufak ufak içimde kıpırtılar vardı." şeklinde konuştu.
Halkbank'ın son maçta öne geçtiği anlarda yaşadığı duygularla ilgili de Kavaz, "Normaldir, son kozlarıydı, bir şeyleri deneyeceklerdi ama bizim sakin kalmamız gerekiyordu, sakin kaldık ve bu sonuç çıktı ortaya." dedi.
Arslan Ekşi: Bu şampiyonluk bütün arkadaşlara, bütün ekibe armağan olsun
Karşılaşmanın en değerli oyuncusu seçilen Ziraat Bankkart'ın kaptanı Arslan Ekşi de "Bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, Ziraat Bankkart'ta ikinci şampiyonluğum ama toplamda 15. şampiyonluğum. Buraya geldiğim için, bu kulübün değerini anladığım için çok mutluyum. İnşallah seneye Şampiyonlar Ligi'nde daha iyi bir kadroyla, daha güçlü bir kadroyla daha yukarıları hedefliyoruz. Başkanımızdan sözünü aldık, inşallah bunu devam ettireceğiz." dedi.
Üst üste ikinci kez en değerli oyuncu ödülünün sahibi olmasıyla ilgili de Ekşi "MVP ödülü bana standart bir ödül ama iki sene üst üste almak da herhalde kolay olmuyor. Çok çalıştım ama bütün arkadaşlarımı tebrik ediyorum, onlarla beraber başardık bunu. Zaten elimizde gördüğünüz kupa burada, inşallah bir sonraki sene üçüncü şampiyonluğu devam ettirelim. Yani '15 şampiyonluğum var' diyorum ama her defasında kazanmak istiyorum, kazanmak çok güzel bir duygu ama Halkbank'ı da yabana atmayalım Halkbank'daki arkadaşlarımı da tebrik ediyorum. Üç maçta da çok güzel maçlar oynandık, kazandık, mutluyuz." diye konuştu.
Şampiyonluk beklentilerine yönelik de Ekşi, "Sezonun başında bu takım şampiyonluk için kuruldu. Sezon içinde ciddi sorunlar yaşadık, hocamız gitti biliyorsunuz, kulübün de doğru bir karar verdiğini bu şampiyonluk da belli etti, hep beraber bir bütün olduk ve kazandık. Bu şampiyonluk bütün arkadaşlara, bütün ekibe armağan olsun." ifadelerini kullandı.
Üstündağ: Ziraat Bankkart biraz daha isteyen taraf oldu
Türkiye Voleybol Federasyonu Başkanı Mehmet Akif Üstündağ, AXA Sigorta Efeler Ligi'nin Avrupa'da çok sert ve kaliteli bir lig olduğunu belirterek, "Bugün bu seri uzayabilirdi de ama 3-0'lık seriyle Ziraat Bankkart bu sezonun şampiyonu oldu. Ligin birinci normal etabını da Halkbank lider bitirdi. Dolayısıyla Şampiyonlar Ligi'nde ülkemizi Ziraat Bankkart ve Halkbank takımları temsil edecekler, her iki takımı da Şampiyonlar Ligi'ndeki mücadelelerinde başarılarının devamını diliyorum. İnşallah Avrupa'da Şampiyonlar Ligi'nde de kulüplerimiz ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceklerdir." diye konuştu.
Lig şampiyonu ve ikincisi her iki takıma da tebrik eden Üstündağ, "Geçen yıl da Ziraat Bankkart şampiyon olmuştu, Halkbank da ligi lider bitirmişti. Şimdi bizim Efeler Ligi'ne baktığınızda küme düşen takımın dahi son hafta belli olduğunu gördük, bu demektir ki her an her takım her takımı yenecek güçte. Dolayısıyla böyle bir kalite olunca 'bu maçların da sonucu her şeyi ortaya çıkartabilir' demiştik. Neticede de Ziraat Bankkart biraz daha isteyen taraf oldu ve 3-0'lık bir seriyle şampiyonluğu elde etti, tebrik ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.
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