Beşiktaş, son 11 sezondur açılışları iyi yapıyor

İstanbul
Beşiktaş Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig'de son 11 sezondaki ilk hafta maçlarında aldığı başarılı sonuçlarla ön plana çıkıyor.
Süper Lig'de 2024-2025 sezonuna yarın Samsunspor deplasmanında başlayacak siyah-beyazlı ekip, 2013-2014'ten bu yana açılış müsabakalarında 10 galibiyet ve 1 mağlubiyet yaşadı.
Geçen sezon ilk hafta maçında Fatih Karagümrük'ü deplasmanda yenerek lige başlayan Beşiktaş, 2022-2023 sezonunda Kayserispor'u, 2021-2022'de Çaykur Rizespor'u, 2020-2021 ve 2013-2014'te Trabzonspor'u, 2018-2019'da Akhisarspor'u, 2017-2018'de Antalyaspor'u, 2016-2017'de Alanyaspor'u, 2015-2016 ve 2014-2015'te ise Mersin İdmanyurdu'nu yenmeyi başardı.
Siyah-beyazlılar, bu periyotta sadece 2019-2020 sezonunun ilk haftasında Sivasspor'a yenilerek lige başladı.
İlk hafta maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı
Beşiktaş, Türk futbolunun en üst seviye organizasyonunda geride kalan 66 sezonun açılış maçlarında yüzde 62,12 galibiyet oranı yakaladı.
Siyah-beyazlılar, çıktığı 66 mücadelede 41 galibiyet, 17 beraberlik ve 8 yenilgi yaşadı.
Beşiktaş, lig tarihinde rakiplerine konuk olduğu 33 ilk hafta müsabakasının ise 12'sini kazandı, 14'ünde berabere kaldı ve 7'sinden mağlubiyetle ayrıldı.
Sadece 9 maçta gol atamadı
Süper Lig'de sezonun ilk haftasında oynadığı karşılaşmaların 57'sinde gol atan Beşiktaş, buna karşın 9 maçta ise rakipleri karşısında gol sevinci yaşayamadı.
Siyah-beyazlılar, ilk haftaların 27 mücadelesinde kalesini gole kapatırken, 38 karşılaşmada ise rakiplerinin fileleri havalandırmasına engel olamadı.
Açılış maçlarında en farklı skorlu galibiyetleri 4-0'lık sonuçlarla alan Beşiktaş, en farklı skorlu yenilgisini ise 3-0'la yaşadı.
Beşiktaş'ın lig tarihindeki "en"leri
Ligde geride kalan 66 sezonda en farklı yenilgisini 5-0'lık sonuçla yaşayan siyah-beyazlı ekip, üst üste en fazla 13 maç kazanırken, art arda 6 müsabakadan mağlup ayrıldı.
Süper Lig'de 48 maçlık yenilmezlik serisine sahip olan Beşiktaş, buna karşın üst üste 9 karşılaşmada galibiyet özlemi yaşadı. Lig tarihinde 9 maçlık seride kalesini gole kapatan siyah-beyazlılar, peş peşe ise 6 mücadelede fileleri havalandıramadı. Beşiktaş, ayrıca kalesinde art arda ise 18 maçta gol gördü.
En farklı galibiyetleri
Beşiktaş, lig tarihinde en farklı galibiyetini 10-0'lık sonuçla aldı. Bu skor aynı zamanda ligin de en farklı galibiyeti olarak kayıtlara geçti.
En farklı yenilgileri
Beşiktaş, lig tarihinde en fazla 5 farklı mağlup oldu.
En çok gol attığı maçlar
Beşiktaş, bir maçta en fazla 10 gol atarak, aynı zamanda lig tarihinin rekorunu elinde bulunduruyor.
En çok gol yediği müsabakalar
Beşiktaş, bir maçta kalesinde en fazla 5 gol gördü.
En gollü maçları
Beşiktaş'ın en çok gol atılan maçlarında sporseverler toplam 10'ar gol izledi.
Mağlubiyet serisi
Beşiktaş, ligde üst üste en çok 6 maçtan mağlup ayrıldı.
Siyah-beyazlılar, 1995-1996 sezonunun son 5 maçı ile 1996-1997 sezonun ilk haftası olmak üzere üst üste 6 maçta sahadan puansız ayrıldı.
Yenilmezlik rekoru
Beşiktaş, 48 maçla lig tarihinde en uzun süre yenilmeyen ekip olarak tarihe damgasını vurdu.
Siyah beyazlılar, 1990-1991 sezonunun 26. haftasında Ankara'da Gençlerbirliği'ne 2-0 yenildikten sonra, 1991-1992 sezonunu yenilgisiz kapattı.
Bu serisini 48 hafta boyunca sürdüren Beşiktaş, 1992-1993 sezonunun 13. haftasında Galatasaray'a 3-1 kaybedince yenilmezlik serisi son buldu.
Üst üste 9 maç kazanamadı
Beşiktaş, lig tarihinde en fazla peş peşe 9 karşılaşmada galibiyet elde edemedi.
Siyah beyazlılar, 1972-1973 sezonda 3. ile 11. haftalar arasındaki 9 müsabakada taraftarlarına galibiyet sevinci yaşatamadı.
Art arda 9 mücadelede kalesinde gole izin vermedi
Beşiktaş'ın, lig tarihinde en uzun süre gol yememe serisi 9 maç olarak kayıtlara geçti.
Siyah-beyazlılar, 1959-1960 sezonunda 9-17. haftalarda kalesini gole kapattı.
Kalesini gole kapatamadı
Siyah beyazlılar, 2011-2012 sezonunda normal sezonun 20-34. haftasında, Süper Final Şampiyonluk Grubu'nun ise ilk 3 haftası olmak üzere üst üste oynadığı 18 lig maçında da kalesinde en az 1 gol görerek, lig tarihinde bu bakımdan en kötü performansını sergiledi.
Gol atma serisi
Beşiktaş, lig tarihinde üst üste en çok golü 29 maçlık seride kaydetti.
Siyah beyazlılar, 1999-2000 sezonunun 12. haftasıyla, 2000-2001 sezonun 7. haftaları arasındaki toplam 29 maçlık seride üst üste rakiplerinin filelerini her maçta en az bir kez havalandırdı.
Üst üste 6 maçta gol yok
Beşiktaş, lig tarihinde art arda 6 müsabakada gol atamadı.
Siyah-beyazlılar, 1983-1984 sezonunda 14-19. haftalarda 6 maçta skor tabelasını değiştiremedi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.