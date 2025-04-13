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Spor, Futbol

Bellona Kayserispor sahasından galip ayrıldı

Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında Bellona Kayserispor, sahasında Kasımpaşa'yı 1-0 yendi.

Murat Asil  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Bellona Kayserispor sahasından galip ayrıldı Fotoğraf:Müzahim Zahid Tüzün/AA

Kayseri

14. dakikada Hajradinovic, ceza sahası dışı sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

32. dakikada Hajradinovic'in savunmanın arkasına gönderdiği pasta topla buluşan Fall, Hosseini'nin müdahalesiyle yerde kaldı. Bu pozisyonda hakem penaltıya hükmetti. Yardımcı hakemin uyarısıyla sonrası penaltı, ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

Karşılaşmanın ilk yarı 0-0 berabere bitti.

İkinci yarı

50. dakikada Kasımpaşa ceza sahası içerisinde oluşan karambolde topu önünde bulan Karimi'nin sert şutunda, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

52. dakikada sol çaprazdan ceza sahasına giren Da Costa'nın şutunda, kaleci Bilal Beyazıt sağına uzanarak son anda topu çeldi.

76. dakikada Kayserispor öne geçti. sağ kanattan Mane'nin pasında topla buluşan Cardoso'nun ceza sahasına girer girmez vuruşunda, meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-0

88. dakikada Kayserispor ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top önünde kalan Espinoza'nın sert şutunda, meşin yuvarlak ağlara gitti. Hakem ceza sahası içerisinde Da Costa'nın Nurettin Korkmaz'a yaptığı müdahalenin faul olduğunu değerlendirerek golü iptal etti.

Karşılaşma Kayserispor'un 1-0 üstünlüğüyle sona erdi.


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