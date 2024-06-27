Milli futbolcular, Çekya galibiyetini soyunma odasına oynayarak kutladı
2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kalan A Milli Takım'da futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak kutladı.
İstanbul
Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, soyunma odasında Erkan Ocaklı'nın "Çayır Biçiyom Çayır" türküsüyle galibiyeti kutladı.
Barış Alper Yılmaz ve Cenk Tosun başta olmak üzere müziğe eşlik eden futbolcuların eğlenceli anları, görüntülere yansıdı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.