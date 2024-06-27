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Spor, EURO 2024

Milli futbolcular, Çekya galibiyetini soyunma odasına oynayarak kutladı

2024 Avrupa Şampiyonası F Grubu üçüncü maçında Çekya'yı 2-1 yenerek son 16 turuna kalan A Milli Takım'da futbolcular, galibiyeti soyunma odasında oynayarak kutladı.

Bozhan Memiş  | 27.06.2024 - Güncelleme : 27.06.2024
Milli futbolcular, Çekya galibiyetini soyunma odasına oynayarak kutladı

İstanbul

Almanya'nın Hamburg kentindeki Volkspark Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından büyük sevinç yaşayan futbolcular, soyunma odasında Erkan Ocaklı'nın "Çayır Biçiyom Çayır" türküsüyle galibiyeti kutladı.

Barış Alper Yılmaz ve Cenk Tosun başta olmak üzere müziğe eşlik eden futbolcuların eğlenceli anları, görüntülere yansıdı.

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