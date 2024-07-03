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Futbol, EURO 2024

Avusturya-Türkiye maçı öncesi Alman polisinden, Avusturya taraftarına "ırkçı tezahürat" soruşturması

Avusturya ile Türkiye A Milli Futbol Takımı arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" tezahüratları nedeniyle Alman polisinin soruşturma başlattığı bildirildi.

Mesut Zeyrek  | 03.07.2024 - Güncelleme : 03.07.2024
Avusturya-Türkiye maçı öncesi Alman polisinden, Avusturya taraftarına "ırkçı tezahürat" soruşturması

Köln

Alman basınındaki haberlere göre, Avusturya taraftarları "L'amour toujours" şarkısının melodisiyle ırkçı sözlerin yer aldığı şarkılar seslendirdi.

Alman Haber Ajansının (DPA​​​​​​​) sorusu üzerine Leipzig polisi, Avusturya ile Türkiye arasında oynanan Avrupa Futbol Şampiyonası maçı öncesi, Avusturya taraftarlarının "Almanya Almanlarındır, yabancılar dışarı" şeklinde "ırkçı tezahüratlar" yaptığı iddiasıyla soruşturma başlatıldığını açıkladı.

Geçen aylarda Sylt Adası'nda düzenlenen bir kutlama sırasında katılımcıların "L'amour toujours" şarkısı melodisiyle ırkçı şarkı seslendirdikleri bir videonun ortaya çıkması ülkede büyük tartışmalara neden olmuş, söz konusu kişiler hakkında soruşturma başlatılmıştı.

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