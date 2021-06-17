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EURO 2020

A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

A Milli Futbol Takımı, 2020 Avrupa Futbol Şampiyonası A Grubu'nda 20 Haziran Pazar günü İsviçre'yle oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Erkan Tiryaki   | 17.06.2021
A Milli Futbol Takımı, İsviçre maçı hazırlıklarına başladı

Ankara

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'de Bakcell Arena'da teknik direktör Şenol Güneş yönetimindeki antrenmana Galler karşısında ilk 11'de başlayan futbolcular katılmadı. Bu futbolcular otelde kalarak yenileme çalışması gerçekleştirdi.

Diğer futbolcular ısınma hareketlerinin ardından antrenmanı pas ve pres çalışmasıyla sürdürdü. Yarım sahada iki devreli çift kale maçla devam eden antrenman kanattan orta organizasyonları ve şut çalışmasıyla sona erdi.

Milliler çalışmalarını yarın yine aynı statta sürdürecek.

Antrenmanı Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, TFF Başkan Vekili Yılmaz Büyükaydın, İcra Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, TFF Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Erdem, A Milli Takımdan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Selim Soydan, TFF Genel Sekreteri Kadir Kardaş ile A Milli Takım eski teknik direktörlerinden Fethi Demircan da takip etti.

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