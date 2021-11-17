Dolar
10.38
Euro
11.74
Altın
1,858.13
ETH/USDT
4,782.50
BTC/USDT
67,767.00
BIST 100
1,700.48
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İzmir’de "Türk-Yunan 9. Turizm Forumu"nda konuşuyor. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İstanbul’da Bakanlığı ile Turkcell iş birliğinde düzenlenen "Geleceği Yazanlar - Gençlere Yatırım Geleceğe Yazılım" protokolü imza töreninde konuşuyor. BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, parti genel merkezinde basın toplantısı düzenliyor.
logo
Ekonomi

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 320 bin TL'ye yükseltildi

Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL'den 320 bin TL'ye yükseltildi.

Elif Ferhan Yeşilyurt   | 17.11.2021
Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 320 bin TL'ye yükseltildi

İstanbul

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (SEDDK) Zorunlu Deprem Sigortası Tarife ve Talimat Tebliği'nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ bugünkü Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Tebliğinin 2'nci maddesinin birinci fıkrasının son cümlesi, “Bu şekilde belirlenecek asgari prim tutarı her halükarda risk grubuna göre birinci gruptan yedinci gruba sırasıyla 140 TL, 120 TL, 90 TL, 70 TL, 55 TL, 45 TL ve 40 TL’den az olamaz.” şeklinde değiştirilerek, söz konusu tutarlar artırıldı.

Aynı Tebliğin 3'üncü maddesinde yapılan değişiklik ile Zorunlu Deprem Sigortası kapsamında, bir mesken için verilebilecek azami teminat tutarı 268 bin TL'den 320 bin TL'ye yükseltildi.

Tebliğin 4'üncü maddesinin birinci fıkrasındaki değişiklikte ise sigorta bedelinin tespitinde kullanılan sigorta bedeli hesabına esas metrekare tutarı da betonarme yapı tarzı için 1.508 TL, diğerleri için 1.040 TL olarak belirlendi. Bu bedeller, önceki tebliğde sırasıyla 1.268 lira ve 874 TL düzeyinde bulunuyordu.

Söz konusu Tebliğ'de prim indirimini düzenleyen geçici 2'nci maddesinin birinci fıkrasında yer alan sigorta sözleşmelerinin teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2021-31 Aralık 2022 olarak değiştirildi.

Öte yandan, aynı Tebliğe teminatı düzenleyen geçici madde eklenerek, "Bu maddeyi ihdas eden Tebliğin yayımı tarihinden önce akdedilen ve teminat başlangıç tarihi 1 Ocak 2022 ve sonrası olan sigorta sözleşmeleri, prime ilişkin herhangi bir işlem yapılmaksızın bu Tebliğ kapsamındaki teminatlara tabidir.” denildi.

Tebliğin 12'nci maddesinde yapılan değişiklik ile Tebliğin hükümlerinin yürütülmesi Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu Başkanına verildi.

Söz konusu Tebliğin, teminat başlangıç tarihini ve hükümlerini yürütme yetkisini düzenleyen maddeleri bugün itibarıyla yürürlüğe girerken, diğer maddeleri ise 1 Ocak 2022'de yürürlüğe konulacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Kovid-19 vakalarının arttığı Güney Kore'de 'hatırlatma dozu' uygulamasına hız verilecek
Almanya'da Kovid-19 salgınında en yüksek günlük vaka sayısı görüldü
Washington DC'de belli alanlarda maske zorunluluğu kalkıyor
Pfizer, Kovid-19'a karşı geliştirdiği ilacın kullanım onayı için FDA'ya başvurdu
Türkiye'de 25 bin 101 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 227 kişi öldü

Benzer haberler

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 320 bin TL'ye yükseltildi

Zorunlu Deprem Sigortası bulunan meskenler için azami teminat tutarı 320 bin TL'ye yükseltildi