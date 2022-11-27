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Ekonomi

Zonguldak'ta sağanak ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Zonguldak'ta sağanak ve fırtına nedeniyle balıkçıların denize fazla açılamaması, tezgahlarda fiyatların artmasına neden oldu.

Fadime Yılmaz Elma   | 27.11.2022
Zonguldak'ta sağanak ve fırtına balık fiyatlarını yükseltti

Zonguldak

Zonguldak'ta olumsuz hava şartları nedeniyle denize açılmakta güçlük çeken balıkçılar, bugünlerde az miktarda balık avlayarak limana dönüyor.

Avcılığının düşmesi nedeniyle bazı balıkların fiyatlarında artış yaşandı. Buna göre, çinekopun kilosu 50 liradan 100'e, istavritin 70 liradan 80'e, zargananın 50 liradan 70'e çıktı. Ayrıca, 3'ü 100 liradan satışa sunulan palamudun adet fiyatı 60 lira oldu.

Kilogramı 25 liradan satılan hamsi ile 50 liradan alıcı bulan mezgitin fiyatı ise değişmedi.

Kentte 35 yıldır balıkçılık yapan Hasan Santur (59), AA muhabirine, rüzgar ve fırtına nedeniyle gemi ve kayıkların avlanmaya çıkamadığını, bunun da balık fiyatlarında yükselişe neden olduğunu söyledi.

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