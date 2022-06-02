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Ekonomi

Zonguldak'ta müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor

Tuncay Tokay   | 02.06.2022
Zonguldak'ta müşteriler satın alacakları çilekleri kendileri topluyor Fotoğraf: Tuncay Tokay/AA

Zonguldak

Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde atıl durumdayken tarım arazisine dönüştürülen 20 dönümlük alanda dikilen çilekler, alıcıları tarafından bahçeden toplanıyor.

Alaplı Ziraat Odasınca Aşağıdoğancılar köyünde oluşturulan çilek bahçesine gelen vatandaşlar, elleriyle topladıkları çilekleri kilosu 25 liradan satın alıyor.

Oda Başkanı Şeref Türkoğlu, AA muhabirine, 3 yıllık aranın ardından çilek bahçesini yeniden faaliyete geçirdiklerini belirterek, "Birinci yılında az da olsa çilek vermeye başladı. Çilek alıcıları gelip kendisi toplamak suretiyle çileklerini alıyor. Havaların soğuk olması nedeniyle hasat biraz geç başladı. Yağmur, dolu yağmadığı sürece halkımıza çilek sunacağız." diye konuştu.

Bahçeden çilek toplayan Sedat Güllü de dalından koparıp yeme zevkinin bir başka olduğunu anlatarak, "Burada güzel çalışma yapılmış. Çay kenarında, harika doğanın içerisinde çilek toplamak güzel. Herkese tavsiye ederim." dedi.

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