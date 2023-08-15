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Ekonomi

Ziraat Bankası, Bosna Hersek'te yeni şube açtı

Bosna Hersek'te 26 yıldır faaliyetlerini sürdüren Ziraat Bankası, başkent Saraybosna yakınlarında bulunan Ilijas şehrinde yeni şube açtı.

İsmail Özdemir  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Ziraat Bankası, Bosna Hersek'te yeni şube açtı Fotoğraf: Denis Zuberi/AA

Saraybosna

Bosna Hersek'te 1992-1995'te yaşanan savaşın hemen ardından 1997'de faaliyete başlayan ve ülkenin ilk yabancı sermayeli bankası olan Ziraat, Bosna Hersek'teki şubelerine bir yenisini daha ekledi.

Şubenin açılışına Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Sadık Babür Girgin, Türk Büyükelçiliği çalışanları, yerel yetkililer ile davetliler katıldı.

ZiraatBank Bosna Hersek'in Yönetim Kurulu Başkanı Bülent Suer, büyümeye devam ettiklerini ve bu sene beşinci şubenin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi.

Suer, girişimcinin, üreticinin ve hizmet sektöründe faaliyet gösteren her müteşebbisin yanında olduklarını belirterek, "Bu topraklar bizim için üreten yerler, Saraybosna'ya çok yakın bir yer, dolayısıyla girişimcilerin ilgisini çeken bir yer." dedi.

Bülent Suer, yeni açılan şubenin yaklaşık 60 bin nüfusa hitap eden bir yer olacağını aktardı.

Hızla büyüyen bir banka olduklarını dile getiren Suer, "Bunu rakamlarımıza da yansıtıyoruz. Biz genel tema olarak 'Türkiye'nin Ziraatı'nı kullanıyoruz. Ziraat Bankası Finans Grubu'nun yurt dışındaki en büyük iştiraki pozisyonuna ulaştık. Bu bizi mutlu kılıyor, Bosna Hersek'te büyümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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