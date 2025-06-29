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Kültür

Bosna Hersek'teki 515'inci Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi

Boşnakların İslam'ı kabul etmesinin en önemli sembollerinden biri olarak bilinen Akhisarlı Ayvaz Dede anısına Bosna Hersek'te 515'incisi düzenlenen şenlikler sona erdi.

İsmail Özdemir, Vesna Besic  | 29.06.2025 - Güncelleme : 29.06.2025
Bosna Hersek'teki 515'inci Ayvaz Dede Şenlikleri sona erdi Fotoğraf: Denis Zuberi - AA

Prusac

Şenlikler kapsamında Prusac'taki merkezi etkinlikte 300'den fazla atlı, Karaula köyünden başladıkları bir günlük yolculuğun ardından alana geldi.

Milli Savunma Bakanlığı Mehteran Birliği'nin konserini binlerce kişi izledi. Mehteran Birliği, Boşnakların en sevdiği ezgilerden "Sehidski Rastanak (Şehidin Vedası)" eserini de seslendirdi.

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Etkinliğe Türkiye'nin Saraybosna Büyükelçisi Emin Akseki, Bosna Hersek İslam Birliği Başkanı Husein Kavazovic, Bosna Hersek İslam Birliği temsilcileri ile Türkiye'nin de bulunduğu çeşitli ülkelerden çok sayıda kişi katıldı.

Kavazovic, yaptığı konuşmada, Ayvaz Dede Şenliklerinin kendileri açısından köklü bir gelenek olduğunu söyledi.

Müslümanlara yönelik dünya genelinde soykırımlar yapıldığına dikkati çeken Kavazovic, "Srebrenitsa'dan çıkardığımız dersleri her zaman hatırlamalıyız. Srebrenitsa, bize düşmana teslim olmanın, savunmasız olmanın, koruyanların bizden olmamasının neye mal olduğunu açıkça göstermektedir." diye konuştu.

Kur'an-ı Kerim okunmasının ve dua edilmesinin ardından kılınan öğle namazıyla şenlikler sona erdi.

Ayvaz Dede kimdir?

Sarı Saltuk gibi irşat maksadıyla Anadolu'dan Bosna Hersek'e gelen Horasan erenlerinden Manisa Akhisarlı Ayvaz Dede, inanışa göre 5 asırdan daha uzun süre önce kuraklığın yaşandığı ve bugün şenliklere ev sahipliği yapan Prusac (Akhisar) kasabasındaki dağda 40 gün 40 gece dua etti.

Halkın kıtlık çektiği, hayvanların susuzluktan telef olduğu bölgeye su getirmek için ibadet eden Ayvaz Dede'nin, gece uykusunda iki koçun birbiriyle çarpıştığını gördüğü ve uyandığında karşısında yarılan dağı ve gürül gürül akan ırmağı bulduğu rivayet ediliyor.

Olayın ardından bölge suya kavuşup kuraklık sona ererken bu mucizevi hadiseyi duyan bölge halkının Müslüman olduğu belirtiliyor.

Komünizmin hüküm sürdüğü eski Yugoslavya döneminde 1947'den itibaren yasaklanan şenlik, 1990'da yeniden düzenlenmeye başladı.

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