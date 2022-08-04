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Ekonomi

Yürürlük süresi dolan ve gelecek yıl dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi

Bu yılın ilk yarısında yürürlük süresi dolan ve gelecek yılın aynı döneminde yürürlük süresi dolacak dampinge karşı önlemler ilan edildi.

Sevgi Ceren Gökkoyun   | 04.08.2022
Yürürlük süresi dolan ve gelecek yıl dolacak olan dampinge karşı önlemler ilan edildi

Ankara

Ticaret Bakanlığının "İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, uygulanan dampinge karşı önlemin süresi ABD menşeli elyaf yüzey kağıtları için 14 Nisan 2022'de, Çin menşeli pentaeritritol için de 14 Mayıs 2022'de doldu.

Bu önlemler, Almanya ve İsveç menşeli sodyum perkabonatlar için 2 Mart 2023'te, Çin menşeli bazı seramik mamulleri için 3 Mart 2023'te, klimalar için 8 Mart 2023'te, Finlandiya, Rusya, Polonya ve Brezilya menşeli elyaf yüzey kağıtları için 19 Nisan 2023'te, Güney Kore ve Endonezya menşeli poliesterlerden için 20 Nisan 2023'te, Çin, Brezilya, Bulgaristan, Endonezya, Hindistan, Tayland menşeli bazı demir ve çelikten eşyalar için 21 Nisan 2023'te, Çin menşeli kontraplaklar için 22 Mayıs 2023'te, granit için 24 Mayıs 2023'te, gazlı fırın ve ocakların ateşleyicileri için 19 Haziran 2023'te sona erecek.

Söz konusu ürünlerin ilgili yerli üreticiler veya yerli üretim dalı adına hareket ettiğini tevsik eden gerçek veya tüzel kişi ya da kuruluşlar, önlemin sona ermesinin dampingin ve zararın devam etmesine veya yeniden meydana gelmesine yol açacağı iddiasıyla nihai gözden geçirme soruşturması açılması için başvuruda bulunabilecek.

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