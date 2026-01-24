Dolar
43.37
Euro
51.38
Altın
4,986.40
ETH/USDT
2,960.30
BTC/USDT
89,656.00
BIST 100
12,992.71
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt dışından TL fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarının yükseltilmesine karar verdi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.01.2026 - Güncelleme : 24.01.2026
Yurt dışından TL fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı

İstanbul

TCMB, makrofinansal istikrarı ve parasal aktarım mekanizmasını güçlendirmek amacıyla yurt dışından temin edilen 1 yıla kadar vadeli Türk lirası borçlara uygulanan zorunlu karşılık oranlarında değişikliğe gitti.

Buna göre, Türk lirası cinsi yurt dışı repo işlemlerinden sağlanan fonlar ve yurt dışından kullanılan krediler için zorunlu karşılık oranları 2 puan artırılarak 1 aya kadar vadede yüzde 20’ye, 3 aya kadar vadede yüzde 16’ya, 1 yıla kadar vadede yüzde 14’e yükseltildi.

Ayrıca, 1 yıla kadar vadeli yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu ve yurt dışı merkeze olan yükümlülükler için zorunlu karşılık oranı yüzde 14’e çıkarıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Balıkesir'de 5,1 büyüklüğünde deprem
İBB'ye ait kreşteki darp ve istismar iddialarına yönelik soruşturmada 1 şüpheli tutuklandı
Sahipsiz köpeklerden kaçarken yaralanan kişinin tedavisi sürüyor
İstanbul'un bazı ilçelerinde sis etkili oluyor
Hatay'da lastik deposunda çıkan yangın kontrol altına alındı
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yurt dışından TL fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı

Yurt dışından TL fonlamada zorunlu karşılık oranları arttırıldı

Uzmanlar TCMB'nin faiz kararını değerlendirdi

Finansal kesim dışındaki firmaların net döviz açığı kasımda arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı geçen hafta arttı
Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu

Reel Kesim Güven Endeksi ocakta 101,6 oldu
Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor

Merkez Bankası piyasa koşulları çerçevesinde rezervlerini artırmayı planlıyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet