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Ekonomi

Yurt dışındaki veya yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçiş uygulaması sona erdi

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yurt dışında bulunan veya yabancı bayrak çeken teknelerin Türk bayrağına geçişinde yeni başvuru kabul edilemeyeceğini, uygulamanın tamamen sonlandırıldığını bildirdi.

Hülya Ömür Uylaş  | 02.01.2024 - Güncelleme : 02.01.2024
Yurt dışındaki veya yabancı bayraklı teknelerin Türk bayrağına geçiş uygulaması sona erdi

Ankara

Uraloğlu, yaptığı açıklamada, gerçek ve tüzel kişilere ait yat, kotra, tekne, yolcu ve gezinti gemilerinin kayıt veya tescili amacıyla serbest dolaşıma girişinin sağlanması amacıyla 3 Mart 2017'de yayımlanan tebliğle gerekli düzenlemelerin yapıldığını anımsattı.

Türk bayrağına geçiş talebinde bulunacak tekneler için 27 Ocak 2017'den önce iktisap edilme şartı getirildiğini belirten Uraloğlu, "Liman başkanlıklarına, bugüne kadar şartı sağlayan ve Türk bayrağına geçmesi beklenen tekne sayısının çok üzerinde sayıda başvuru yapıldı ve bu teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemleri tamamlandı." ifadesini kullandı.

Uraloğlu, şartları sağlayan teknelerin Türk bayrağına geçiş işlemlerinin tamamlanması ve iktisap edilme tarihinin güncelliğini yitirmesi nedeniyle tebliğin bugün yürürlükten kaldırıldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yurt Dışında Bulunan veya Yabancı Bayrak Çeken Teknelerin Türk Bayrağına Geçişine İlişkin Tebliğ kapsamında herhangi yeni başvuru kabul edilmeyecek olup uygulama tamamen sonlandırıldı. Ancak, ikinci el gemi ve su araçları ile teknelerin yabancı bayraktan Türk bayrağına geçiş işlemlerine ilişkin başvurular ithalat mevzuatı uyarınca, gerekli şartların sağlanması koşuluyla, İthalat Rejimi Kararı 7'nci maddesi kapsamında Bakanlığımızca ayrıca değerlendirilmektedir."

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