Dolar
14.85
Euro
16.37
Altın
1,947.73
ETH/USDT
3,013.90
BTC/USDT
42,816.00
BIST 100
2,187.50
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Rusya'nın saldırdığı Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir depoda patlama meydana geldi
logo
Ekonomi

Yurt dışında yerleşikler 197,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 197,3 milyon dolarlık hisse senedi, 15,9 milyon dolarlık DİBS ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Murat Aslan   | 24.03.2022
Yurt dışında yerleşikler 197,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 18 Mart haftasında net 197,3 milyon dolarlık hisse senedi, 15,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 3,1 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 11 Mart itibarıyla 16 milyar 770,7 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 18 Mart'ta 17 milyar 472,1 milyon dolara çıktı.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 2 milyar 283,9 milyon dolardan 2 milyar 271,7 milyon dolara gerilerken, ŞBS stokları da 140,3 milyon dolardan 137,8 milyon dolara düştü.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı
Çin'de son 24 saatte 2 bin 54, Hong Kong'da 12 bin 240 Kovid-19 vakası tespit edildi
Türkiye'den Somali'ye 290 bin doz Kovid-19 aşısı desteği
Türkiye'de 17 bin 161 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 84 kişi hayatını kaybetti
Yunanistan'da Kovid-19 tedbirleri gevşetiliyor

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 108,7 milyar dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 108,7 milyar dolar oldu

Yurt dışında yerleşikler 197,3 milyon dolarlık hisse senedi sattı

Bankacılık sektörü kredi hacmi geçen hafta 5 trilyon 398 milyar lira oldu

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Küresel piyasalar, Putin'in 'ruble çıkışı' ile negatif seyrediyor

Küresel piyasalar, Putin'in 'ruble çıkışı' ile negatif seyrediyor
BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak

BIST 50 endeksindeki paylarda, açığa satışta 'yukarı adım kuralı' bugün de geçerli olacak