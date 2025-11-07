Dolar
42.21
Euro
48.97
Altın
3,998.48
ETH/USDT
3,366.50
BTC/USDT
101,923.00
BIST 100
10,924.53
Ekonomi

Bu hafta yatırım araçlarının performansı

Borsa İstanbul'da işlem gören hisse senetleri haftalık bazda ortalama yüzde 0,43, altının gram fiyatı yüzde 0,08 değer kaybederken, avro/TL yüzde 0,73, dolar/TL yüzde 0,39 değer kazandı.

Tunahan Kükürt  | 07.11.2025 - Güncelleme : 07.11.2025
Bu hafta yatırım araçlarının performansı

İstanbul

BIST 100 endeksi, en düşük 10.848,97 puanı ve en yüksek 11.152,28 puanı gördükten sonra haftayı, önceki hafta kapanışının yüzde 0,43 altında 10.924,53 puandan tamamladı.

Kapalıçarşı'da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı bu hafta yüzde 0,08 azalışla 5 bin 427 liraya, cumhuriyet altınının satış fiyatı da yüzde 0,08 düşüşle 36 bin 612 liraya indi.

Geçen hafta sonu 9 bin 98 lira olan çeyrek altının satış fiyatı yüzde 0,08 azalarak 9 bin 91 liraya düştü.

Bu hafta ABD doları yüzde 0,39 artarak 42,2140 liraya çıkarken, avro yüzde 0,73 yükselerek 48,9150 lira oldu.

Yatırım fonları bu hafta yüzde 0,79, emeklilik fonları yüzde 0,87 değer kazandı.

Kategorilerine göre bakıldığında, yatırım fonları arasında en çok kazandıranlar yüzde 2,25 ile "hisse senedi" fonları oldu.

