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Ekonomi

Yurt dışında yerleşik kişiler 43 haftanın en güçlü net hisse senedi alımını yaptı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta 274,4 milyon dolarla 43 haftanın en güçlü net hisse senedi alımını yaptı.

Murat Aslan   | 11.11.2021
Yurt dışında yerleşik kişiler 43 haftanın en güçlü net hisse senedi alımını yaptı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 5 Kasım ile biten haftada net 274,4 milyon dolarlık hisse senedi ve 37,7 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 1,7 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşiklerin hisse senedi alımı 8 Ocak haftasından bu yana en güçlü net alışa işaret etti. Böylece 43 haftanın en yüksek net hisse senedi alımı gerçekleşti.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 28 Ekim itibarıyla 21 milyar 310 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 5 Kasım'da 22 milyar 53,7 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 5 milyar 472 milyon dolardan 5 milyar 464,6 milyon dolara, ŞBS stokları da 212,7 milyon dolardan 206 milyon dolara geriledi.

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