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Ekonomi

Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 23 milyar 176,5 milyon dolara yükseldi

Yurt dışında yerleşik kişiler, 16 Nisan haftasında 164,9 milyon dolarlık DİBS aldı, hisse senedi stoku geçen hafta 23 milyar 176,5 milyon dolara yükseldi.

Yunus Türk   | 22.04.2021
Yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi stoku 23 milyar 176,5 milyon dolara yükseldi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişilerin, 16 Nisan haftasında piyasa ve kur hareketlerinden arındırılmış hisse senedi portföyünde nette bir değişiklik olmadı. Yurt dışında yerleşik kişiler geçen hafta 164,9 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) ve 18 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) aldı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 9 Nisan itibarıyla 22 milyar 776,3 milyon dolar olan hisse senedi stoku, geçen hafta 23 milyar 176,5 milyon dolara yükseldi.

Geçen hafta yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku, 7 milyar 464 dolardan 7 milyar 786,5 milyon dolara çıktı. Söz konusu dönemde yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 264,7 milyon dolardan 282,7 milyon dolara yükseldi.

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