Euro
10.06
Dolar
8.57
BIST 100
1,436.20
Altın
1,751.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yurt dışı yerleşik kişiler geçen hafta 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Yurt dışında yerleşik kişiler, geçen hafta net 168 milyon dolarlık hisse senedi ve 113,8 milyon dolarlık DİBS aldı, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri sattı.

Murat Aslan   | 12.08.2021
Yurt dışı yerleşik kişiler geçen hafta 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Menkul Kıymet İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, yurt dışında yerleşik kişiler, 6 Ağustos ile biten haftada net 168 milyon dolarlık hisse senedi ve 113,8 milyon dolarlık Devlet İç Borçlanma Senedi (DİBS) alırken, 3,2 milyon dolarlık Şirket Borçlanma Senetleri (ŞBS) sattı.

Yurt dışında yerleşik kişilerin 30 Temmuz itibarıyla 21 milyar 255,4 milyon dolar olan hisse senedi stoku, 6 Ağustos'ta 22 milyar 47,5 milyon dolara yükseldi.

Aynı dönemde yurt dışında yerleşik kişilerin DİBS stoku 8 milyar 421 milyon dolardan 8 milyar 570,7 milyon dolara çıktı. Yurt dışı yerleşik kişilerin ŞBS stokları ise 227,4 milyon dolardan 224,2 milyon dolara geriledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Endonezya'da Kovid-19 vakalarındaki artış, merkeze uzak bölgelerde bakım hizmetlerinde sıkıntılara yol açıyor
Rusya'da 'günlük en yüksek Kovid-19 kaynaklı can kaybı' kaydedildi
Dünya genelinde 4 milyar 540 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
﻿Hindistan'da Kovid-19 salgınında son 24 saatte 41 binden fazla vaka tespit edildi
Almanya'da son 9 haftanın en yüksek günlük Kovid-19 vaka sayısı kaydedildi

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğinde

Merkez Bankası rezervleri 39 ayın en yükseğinde

Yurt dışı yerleşik kişiler geçen hafta 168 milyon dolarlık hisse senedi aldı

Sanayi üretimi ikinci çeyrekte yüzde 20'nin üzerinde büyümeye işaret ediyor

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa güne yükselişle başladı
Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararını bekliyor

Yurt içi piyasalar TCMB faiz kararını bekliyor
Borsa günü düşüşle tamamladı

Borsa günü düşüşle tamamladı