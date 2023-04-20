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Ekonomi

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda 1,35, yıllık yüzde 40,35 arttı

Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi (YD-ÜFE), martta aylık bazda yüzde 1,65, yıllık yüzde 40,35 yükseliş gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 20.04.2023 - Güncelleme : 20.04.2023
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi martta aylık bazda 1,35, yıllık yüzde 40,35 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, mart ayına ilişkin YD-ÜFE verilerini açıkladı.

Buna göre, martta YD-ÜFE'de aylık yüzde 1,65, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 40,35, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 6,16 ve on iki aylık ortalamalara kıyasla yüzde 79,2 artış gerçekleşti.

Sanayinin iki sektörünün yıllık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 33,63, imalatta yüzde 40,48 artış oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri dikkate alındığında, ara malında yüzde 39,26, dayanıklı tüketim malında yüzde 42,80, dayanıksız tüketim malında yüzde 39,44, enerjide yüzde 23,04, sermaye malında yüzde 44,24 yükseliş görüldü.

Sanayinin iki sektörünün aylık değişimleri ise madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 1,35, imalatta yüzde 1,66 artış şeklinde hesaplandı.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimleri. ara malında 1,69, dayanıklı tüketim malında yüzde 2,35, dayanıksız tüketim malında yüzde 1,42, enerjide yüzde 2,79, sermaye malında yüzde 1,25 artış olarak gerçekleşti.

Yıllık YD-ÜFE'ye göre 9 alt sektör daha düşük, 16 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

YD-ÜFE sektörlerinden metal cevherleri yüzde 15,9, kok ve rafine petrol ürünleri yüzde 23,04, ana metaller yüzde 30,03 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık içecekler yüzde 64,70, diğer metalik olmayan mineral ürünler yüzde 56,47, fabrikasyon metal ürünler, makine ve ekipmanlar hariç olmak üzere yüzde 55,18 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak belirlendi.

Aylık YD-ÜFE'ye göre 15 alt sektör daha düşük, 10 alt sektör daha yüksek değişim gösterdi.

Aylık bakıldığında azalış gösteren tek alt sektörün yüzde 0,10 ile bilgisayarlar ile elektronik ve optik ürünler olduğu görüldü. Buna karşılık içecekler yüzde 6,62, diğer mamul eşyalar yüzde 4,08 ve ana metaller yüzde 3,25 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler olarak kayıtlara geçti. ​​​​​​

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