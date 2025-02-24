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Ekonomi

YUM-BİR Başkanı Afyon: Yumurta arz güvenliğimiz güven altında

Yumurta Üreticileri Merkez Birliği (YUM-BİR) Başkanı İbrahim Afyon, "Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında." dedi.

Muhammed Kısır  | 24.02.2025 - Güncelleme : 24.02.2025
YUM-BİR Başkanı Afyon: Yumurta arz güvenliğimiz güven altında

Kayseri

Afyon, Kayseri Ticaret Odası'nda gazetecilere, yumurtanın ramazan ayında sofralara en uygun fiyata sunulması için gayret sarf ettiklerini söyledi.

Dünya ülkelerindeki yumurta taleplerini de rahatlıkla karşılayabileceklerini ifade eden Afyon, farklı ülkelere giden yumurtaların iç piyasaya etkisinin olmayacağını öne sürdü.

Dünyadaki gelişmelerden kaynaklı yumurta arzının bazı ülkelerde olduğunu, Türkiye'nin ise arz fazlasını ihraç ettiğini aktaran Afyon, şöyle konuştu:

"Dünya ülkelerindeki bu talepleri rahatlıkla karşılayabileceğiz. Bu ülkelere giden yumurtaların kesinlikle iç piyasaya etkisi olmayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ramazan döneminde insanlarımızın alışverişe yoğunlaştığı ve mutfaklarının olmazsa olmazı yumurtayı tedarik etme adına bir dizi hareketler, bazı fırsatçıları öne çıkarmasın. Bu denetçilerimizin gözetiminde bizim fiyatları artırma imkanımız olmadığı gibi arzımızın yükseldiği dönemlerde fiyatların makro seviyelere inebileceğini söylüyoruz. Şu anda fiyatlarımızın makro olduğunu da söyleyebiliriz. Bizim ihracata da yumurta üretim sanayine de halkımıza da yeterli miktarda üretimimiz var. Yumurta arz güvenliğimiz güven altında."

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