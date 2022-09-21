Dolar
18.32
Euro
18.18
Altın
1,674.86
ETH/USDT
1,336.70
BTC/USDT
19,002.00
BIST 100
3,245.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Adıyaman Tarım Sektörü Temsilcileri Toplantısı’nda konuşuyor Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Yüksek verim için "kimyasal değil hayvansal gübre kullanın" tavsiyesi

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, toprak kirliliğinin önüne geçilmesi ve verimin yükseltilmesi için hayvansal gübre kullanımının arttırılması gerektiğini söyledi.

Hakan Mehmet Şahin   | 21.09.2022
Yüksek verim için "kimyasal değil hayvansal gübre kullanın" tavsiyesi

Edirne

Bursa Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Barış Bülent Aşık, AA muhabirine, Türkiye'nin iklim ve toprak açısından şanslı bir ülke olduğunu, özellikle bazı bölgelerde verim potansiyeli yüksek toprağın bulundu

"Toprağımıza önem verelim, kirletmeyelim. Toprağımızı eski kalitesine döndürmek için üreticilere de bazı görevler düşüyor. Türkiye'de topraklarımızda organik maddelerin giderek azaldığını görüyoruz. Bu nedenle kimyasal değil de hayvansal kökenli gübreler kullanalım. Topraktaki organik madde içeriğini yükseltelim. Toprak sağlığının anahtar birleşimi, organik madde kullanımıdır. Sularımızı, nehirlerimizi temiz tutalım. Nehirleri kirletirsek, sanayi kökenli kirlilik yaratırsak, topraklarımız da kirlenir."

Aşık, insanların sağlıklı gıdaya ulaşmasında toprağın büyük önem taşıdığını dile getirdi.

Toprak kirliliğinin su ve hava kirliliği gibi görünür olmadığını anlatan Barış Bülent Aşık, toprağa birim alanda daha fazla ürün elde etmek için kimyasal anlamda ne varsa atıldığını, bunun da toprağın kirlenmesine ve sağlığını kaybetmesine neden olduğunun altını çizdi.

"Anız yakmak toprağı yakmakla eşdeğer"

Aşık, buğday hasadından sonra anız yakmanın toprağa çok zarar verdiğini belirtti.

Anız yakmanın yasaklanmasının çok doğru bir karar olduğunu anlatan Aşık, şunları kaydetti:

"Anız yakmak toprağı yakmakla eşdeğer bir şey. Anız yaktığınızda toprağa kazandıracağımız organik karbonu yok ediyoruz, havaya veriyoruz. Havadaki karbon miktarını arttırıyoruz. Bizim amacımız havayı kirleten fazla karbonu toprakta tutmak. Havaya verdiğimizde zararlı olan karbon, toprağa verdiğimizde toprağı canlandıran kilit eleman. Topraktaki mikroorganizmaların enerji kaynağı. O nedenle anızları kesinlikle yakmamamız gerekiyor. Elimizde bitkisel olsun, hayvansal olsun ne kadar organik kökenli karbon kökenli atık varsa, onları uygun işlemlerden geçirdikten sonra, uygun dozlarda toprağa uygulamamız gerekiyor. Topraklarımızda organik madde içeriğini ne kadar arttırabilirsek, gelecekte de o topraklarda kaliteli ve yüksek verim alma şansımız yüksek."

Aşık, sağlıklı gıda ve gelecek nesillere sağlıklı toprak bırakmak için mutlaka kimyasal kullanımın azaltılarak organik madde kullanımının arttırılması gerektiğini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Marmaris'te orman yangını başladı
Karadeniz ve Akdeniz için fırtına, Marmara için sağanak uyarısı
İstanbul'da tarihi eser operasyonunda 34 bin 550 sikke ele geçirildi
Bakan Soylu başkanlığında asayiş, trafik, göç ve terör değerlendirme toplantısı yapıldı
Hatalı sünnete "taksirle yaralamadan" dava açıldı

Benzer haberler

Yüksek verim için "kimyasal değil hayvansal gübre kullanın" tavsiyesi

Yüksek verim için "kimyasal değil hayvansal gübre kullanın" tavsiyesi

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet