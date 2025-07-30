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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, AA Editör Masası'nda gündemdeki gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunuyor, soruları yanıtlıyor
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Ekonomi

Yetiştiriciler, orman yangınlarına karşı küçükbaş hayvanların planlı otlatılmasını önerdi

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvanların belirli bölgelerde, kontrollü ve denetimli şekilde ormanlık alanlarda otlatılmasına yeniden izin verilmelidir." dedi.

Mehmet Can Toptaş  | 30.07.2025 - Güncelleme : 30.07.2025
Yetiştiriciler, orman yangınlarına karşı küçükbaş hayvanların planlı otlatılmasını önerdi Fotoğraf: Muhammed Kaygın/AA

Ankara

Hayvan yetiştiricileri, orman yangınlarının hızlı yayılmasında kuru ot, çalılıklar ve yabani bitkilerin etkisine dikkati çekerek, riski azaltmak için koyun ve keçilerin planlı şekilde belli bölgelerde otlatılmasına izin verilmesi gerektiğini bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, AA muhabirine, son günlerde çeşitli illerde meydana gelen orman yangınlarının herkesi derinden üzdüğünü söyledi.

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Yangınların bir an önce bertaraf edilmesi temennisinde bulunan Çelik, her yıl yaşanan bu hadiseye karşı yangından sonra değil, yangın çıkmadan önleyici tedbirlerin alınması gerektiğini ifade etti.

Çelik, bu kapsamda, orman yangınlarına karşı koyun, keçi ve çobanların rolüne işaret ederek, "Koyun ve keçiler, orman altı bitki örtüsünde biriken kuru ot, çalı ve yabani bitkileri temizleyerek yangına sebebiyet verecek materyalin birikmesini engelleyip, yangın riskini önemli ölçüde azaltmaktadır." dedi.

Çobanların bu konuda önemini vurgulayan Çelik, yıl boyunca hayvanlarıyla birlikte ormanlık alanlarda vakit geçiren ve doğayı yakından tanıyan çobanların, tehlikeyi ilk fark edebilecek doğal gözlemciler konumunda olduğunu anlattı.

Çelik, geçmiş yıllarda uygulamaya konulan otlatma yasaklarının doğal dengenin bozulmasına ve orman altı temizliğinin yetersiz kalmasına yol açtığını belirterek, bu durumun orman yangınlarının yayılma hızını ve etkisini artırdığını dile getirdi.

"Çobanlarımız yangınla mücadelede aktif unsur olarak görülmeli"

Orman yangınlarının önlenmesi için küçükbaş hayvanların otlatılması tedbirinin uygulanması gerektiğinin altını çizen Çelik, şunları kaydetti:

"Küçükbaş hayvanların belirli bölgelerde, kontrollü ve denetimli şekilde ormanlık alanlarda otlatılmasına yeniden izin verilmelidir. Orman köylüsü ve çobanlarımız, yangınla mücadelede aktif bir unsur olarak görülmelidir. Orman teşkilatlarımızla yetiştirici birlikleri arasında etkin işbirliği geliştirilmelidir. Bu öneriler ne yeni bir bütçe ne de ek bir kaynak gerektirir. Aksine, köylü bilgelik ve doğa dostu hayvancılığı kamu yararına sunar."

Çelik, orman yangınlarına kasıtlı olarak sebebiyet verenlere yönelik en ağır cezaların uygulanmasını sağlayacak yeni yasal düzenlemelere de ihtiyaç olduğunu, ormanların yakılmasının yalnızca doğayı değil, içinde yaşayan tüm canlıları yok ettiğini söyledi.

Bunun vatana karşı işlenmiş bir suç olduğunu ve asla müsamaha gösterilmemesi gerektiğini vurgulayan Çelik, "Kamuoyunu, karar vericileri ve ilgili tüm kurumları bu konuda ortak akılla hareket etmeye davet ediyoruz." diye konuştu.

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