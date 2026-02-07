Dolar
43.61
Euro
51.58
Altın
4,964.59
ETH/USDT
2,016.00
BTC/USDT
67,927.00
BIST 100
13,521.96
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Doha'da "17. El Cezire Forumu"nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı

Otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar Yerli Malı Tebliği hükümleri uygulanmayacak.

Zeynep Duyar  | 07.02.2026 - Güncelleme : 07.02.2026
Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının "Yerli Malı Tebliği Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliği" Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Tebliğe eklenen geçici maddeyle, otomotiv sektörü için nihai ürünün yerli katkı oranı hesaplamasında 1 Temmuz'a kadar tebliğ hükümlerinin uygulanmaması hükme bağlandı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı
Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Danıştay'da yargı mensuplarının davranışlarını inceleyecek "Etik Kurulu" oluşturulacak
Ağrı'da yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu 16 kişi yaralandı
Balıkesir'de 4,1 büyüklüğünde deprem
Doğuda soğuk hava ve kar etkisini sürdürüyor
Türkiye ve dünya gündemi
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Ortam ısıtıcılarına ilişkin tebliğde düzenleme yapıldı

Ortam ısıtıcılarına ilişkin tebliğde düzenleme yapıldı

Yerli Malı Tebliği'nde otomotiv sektörü için düzenleme yapıldı

Serbest bölgelerin ruhsat ve üstyapı uygulamalarında düzenlemeye gidildi

Sayıştay 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak

Sayıştay 12 sözleşmeli bilişim personeli alacak
Dampinge karşı önlem süresi temmuz ayında dolacak bazı ithal ürünler ilan edildi

Dampinge karşı önlem süresi temmuz ayında dolacak bazı ithal ürünler ilan edildi
BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı

BDDK İkinci Başkanlığına Yakup Asarkaya atandı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet