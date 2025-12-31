Dolar
42.96
Euro
50.59
Altın
4,344.14
ETH/USDT
2,972.20
BTC/USDT
88,493.00
BIST 100
11,220.17
Ekonomi

Yeni yıla ilişkin vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranının altında artırılacak

Cumhurbaşkanı Kararı ile yeni yılda uygulanacak vergi ve harçların yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49 yerine yüzde 18,95 artırılması kararlaştırıldı.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 31.12.2025 - Güncelleme : 31.12.2025
Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da gelir, veraset ve intikal, değerli konut, katma değer, özel tüketim, özel iletişim, damga ve motorlu taşıtlar vergileri ile yurt dışına çıkış harcı gibi vergi mevzuatı uygulaması dahilindeki muhtelif maktu had ve tutarların, bu yıl için belirlenen yeniden değerleme oranı olan yüzde 25,49'a göre güncellenmesi gerekiyordu.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de yeni yılda uygulanacak vergi kanunlarındaki maktu had ve tutarların, vatandaşın lehine olacak şekilde artırılması yönünde çalışmalar yaptıklarını duyurmuştu.

Bu doğrultuda alınan kararla, damga vergisi ve harçlar ile motorlu taşıtlar vergisi, 2026 yılı için öngörülen enflasyon hedefi ile uyumlu olacak şekilde yüzde 19 oranının altında olacak şekilde yüzde 18,95 artırılacak.

"Had ve tutarlar vatandaş lehine artırıldı"

Bakan Şimşek, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, "Düzenlemeyle, geniş kesimlerin etkilendiği vergi ve harç ödemelerinde, yeniden değerleme oranı yerine vatandaşımızın lehine olacak şekilde ve enflasyon hedefi ile uyumlu artış yapılmıştır." ifadesini kullandı.

Yine vatandaşın lehine olacak şekilde, gelir vergisi ile değerli konut vergisi tarifelerindeki tutarları, veraset ve intikal vergisi maktu istisna miktarları ile matrah dilim tutarlarını ve benzeri vatandaş lehine olan maktu had ve tutarları, yeniden değerleme oranında artırdıklarını aktaran Şimşek, "Böylece bir yandan maliye politikası ile dezenflasyon sürecine katkımızı sürdürürken diğer yandan da bütçe imkanları çerçevesinde vatandaşımızın yükümlülüklerini azalttık." değerlendirmesinde bulundu.

Yeni yıla ilişkin vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranının altında artırılacak

Yeni yıla ilişkin vergi ve harçlar, yeniden değerleme oranının altında artırılacak

