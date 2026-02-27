Dolar
Ekonomi

21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

Mert Davut  | 27.02.2026 - Güncelleme : 27.02.2026
21 ilde bazı alanlar orman sınırları dışına çıkarıldı

Ankara

Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova'da bazı alanların orman sınırları dışına çıkarılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Adana, Afyonkarahisar, Antalya, Artvin, Balıkesir, Bingöl, Bursa, Çorum, Eskişehir, Gaziantep, Gümüşhane, İzmir, Karabük, Kastamonu, Kütahya, Mersin, Muğla, Samsun, Tokat, Trabzon ve Yalova olmak üzere 21 ilde sınır ve koordinatları belirlenen alanların orman sınırları dışına çıkarılmasına karar verildi.

Orman sınırları dışına çıkarılan alanların iki katından az olmamak üzere devletin hüküm ve tasarrufu altında veya Hazinenin özel mülkiyetindeki taşınmazlardan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Milli Emlak Genel Müdürlüğü tarafından Orman Genel Müdürlüğüne orman tesis etmek üzere tahsis yapılacak.

