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Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Bazı bakanlık ve kurumlara ilişkin atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yayımlandı.

Utku Şimşek  | 27.01.2024 - Güncelleme : 27.01.2024
Atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla yayımlanan kararlara göre, Adana İl Emniyet Müdürlüğüne Ahmet Hakan Arıkan, Iğdır İl Emniyet Müdürlüğüne Erden Sakarya ve Siirt İl Emniyet Müdürlüğüne Necmettin Öztürk atandı.

Adana İl Emniyet Müdürü Doğan İnci, Iğdır İl Emniyet Müdürü Oğuzhan Yonca ve Siirt İl Emniyet Müdürü Hakan Yıldırımoğlu ise görevden alındı.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürü Halil Çalışır ve Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürü Cuma Özdemir görevden alındı. Boşalan Kırşehir İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne Fikret Fidan, Kilis İl Kültür ve Turizm Müdürlüğüne ise Hüseyin Erkmen atandı.

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