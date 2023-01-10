Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı sıfırlandı
Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.
Ankara
Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.