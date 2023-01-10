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Ekonomi

Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı sıfırlandı

Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde Kaynak Kullanımını Destekleme Fonu (KKDF) kesintisi oranı yüzde sıfır olarak uygulanacak.

Mustafa Çalkaya   | 10.01.2023
Finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı sıfırlandı

Ankara

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, finansal kiralama şirketlerinin yurt dışından sağladıkları kredilerde KKDF kesintisi oranı yüzde sıfır olarak belirlendi.

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