Bakan Yumaklı, geçen ay 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini bildirdi Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, mayısta 82 bin 481 gıda denetimi gerçekleştirildiğini belirterek, uygunsuzluk tespit edilen işletmelere 142,5 milyon lira idari para cezası uygulandığını bildirdi.