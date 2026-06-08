Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek daire görüntülerini paylaştı.

Bakan Kurum, TOKİ'nin açık satış kampanyasının Ankara'daki örnek konutlarını paylaştı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Toplu Konut İdaresi Başkanlığının (TOKİ) 64 ilde satışa sunacağı yaklaşık 20 bin konuta ilişkin Ankara Saraycık'ta hazırlanan örnek daire görüntülerini paylaştı.

Kurum, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "TOKİ ile yeni yapacağımız açık satış kampanyamızla böyle 20 bin yuvamız daha sahiplerini bekliyor. Bu kapıların ardında huzur, mutluluk ve güven var." ifadelerine yer verdi.

Bakanlıktan, paylaşıma ilişkin yapılan açıklamaya göre, Kurum'un yer verdiği görüntülerde, Saraycık'taki 2+1 konutlardan detaylar yer aldı.

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Depreme dayanıklı, tünel kalıp sistemiyle inşa edilen örnek konutlar, salon, çocuk odası, yatak odası, banyo ve mutfaktan oluşuyor. Ankara'da 2+1 konutlar 3 milyon 100 bin liradan başlayan fiyatlarla ve 21 bin 400 lira taksitle, 3+1 konutlar ise 3 milyon 300 bin liradan başlayan fiyatlarla satışa sunulacak.

Konutların çoğunun bittiği, bazılarının bitme aşamasında olduğu ifade edilerek, buradaki amacın kira fiyatlarını düşürmek ve vatandaşa deprem riskine karşı güvenli yuva kazandırmak olduğu bildirildi.

Satışlar, 15 Haziran'da başlayacak

TOKİ'nin açık satış kampanyası kapsamında 15 Haziran-17 Temmuz tarihleri arasında Türkiye Halk Bankası A.Ş. ve T.C. Ziraat Bankası A.Ş. üzerinden doğrudan satış yapılacak. İkametgah, gelir, ön başvuru ve kura koşulları olmayan kampanyada, T.C. vatandaşı olma, 18 yaşını doldurmuş olma ve başvuru sahibinin ve eşinin üzerine kayıtlı ev bulunmaması gerekecek.

TOKİ evleri 3 ayrı satış alternatifi ile satılacak. Buna göre ilk modelde konut seçimini yapan alıcılar, peşin alımlarda yüzde 25 indirimden faydalanabilecek. İkinci modelde yüzde 50 peşinat bedeli ödendikten sonra 72 ay vade, yüzde 8 indirim imkanı tanınacak.

Üçüncü modelde ise yüzde 50 peşinatın yarısı sözleşme aşamasında, yarısı ise 12 ay sonra ödenecek. Kalan bedel de 60 ay vade imkanıyla ödenebilecek.