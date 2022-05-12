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Ekonomi

Yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarken, kripto para piyasasında kan kaybı sürüyor

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, Bitcoin dahil kripto para piyasasının değeri 1,2 trilyon doların altına düştü.

Bahattin Gönültaş   | 12.05.2022
Yatırımcılar riskli varlıklardan kaçarken, kripto para piyasasında kan kaybı sürüyor

Berlin

Yatırımcılar, yüksek enflasyonun yarattığı elverişsiz ortam nedeniyle riskli varlıklardan kaçarken, kripto para piyasasındaki kan kaybı devam ediyor.

Yüksek enflasyon ile elverişsiz ortam ve Terra'nın "sabit coin"i olan UST ve LUNA'nın çöküşü kripto para piyasasında güveni daha kırılgan hale getirdi. Kripto para birimlerindeki düşüş ABD'de enflasyonun beklentilerin üzerinde gerçekleşmesinin ardından hız kazandı.

Blokzincir teknolojisine sahip kripto para birimi olan Bitcoin, bugün yüzde 6 düşüşle 27 bin doların altına inerek Aralık 2020'den bu yana en düşük seviyesine geriledi. Böylece Bitcoin'in piyasa değeri 600 milyar doların altına indi.

Analiz şirketi Coinmarketcap'in verilerine göre, kripto para piyasasının değeri 1,2 trilyon doların altına düştü. Toplam piyasa değeri, nisan ayı başında 2,1 trilyon doları aşıyordu.

6 gün önce 96 dolar seviyesinden fiyatlanan LUNA ise bugün 0,20 doların altında işlem görüyor

Belirsizlikler, Terra kripto projesini çevreleyen türbülans tarafından körüklenirken, ilişkili tokenler UST ve LUNA 7 Mayıs'tan bu yana sert düştü. 7 Mayıs'ta yaklaşık 80 dolar olan LUNA, birkaç gün içinde 1 doların altına geriledi ve yaklaşık 25 milyar dolar değer yitirdi.

"Sabit coin"ler kripto para piyasasının önemli bir parçası olurken, 4. en büyük coin Terra'nın çöküşünün, tüm kripto sektörü üzerinde hala öngörülemeyen etkilere sahip olduğu belirtiliyor.

Kripto pazarında büyük korku

Genel olarak kripto para birimlerinde bu hafta ciddi kayıplar yaşanırken, "sabit coin"lere ilişkin güven kaybının dijital varlık ekosistemi için varoluşsal bir test olabileceği belirtiliyor.

Uzmanlar, son günlerdeki hareketin kripto para piyasasında tüm likidite protokollerindeki güveni olumsuz etkilediğini belirterek, en büyük kripto para birimi Bitcoin'in, geçmişteki çöküşlerden sıklıkla hızlı bir şekilde toparlandığını hatırlatıyor.

Kripto para pazarında büyük korku olduğunu ve duyarlılığın, agresif faiz artışlarına işaret eden yüksek ABD enflasyonundan da aşırı etkilendiğini ifade eden uzmanlar, riskli varlıklar için "elverişsiz bir ortama" dikkati çekiyor.

Uzmanlar, her yatırımcının kripto para piyasasında pozisyonlarını risk seviyelerine ve zaman ufkuna göre boyutlandırması gerektiğini tavsiye ediyor.

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