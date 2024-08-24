Dolar
33.97
Euro
38.04
Altın
2,511.95
ETH/USDT
2,763.10
BTC/USDT
64,156.00
BIST 100
9,668.10
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Yatırım teşviklerinde işverene kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği verilecek

Yatırım teşviklerinde kadın ve genç sigortalıların istihdamına yönelik ilave sigorta primi işveren hissesi desteği (İSPİH) sağlanacak.

Seda Tolmaç  | 24.08.2024 - Güncelleme : 24.08.2024
Yatırım teşviklerinde işverene kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği verilecek

Ankara

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan "Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararın Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ", Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, yatırımcılara kadın veya genç istihdamına yönelik ilave sigorta primi işveren hissesi desteği verilecek.

İSPİH desteği, 29 Haziran 2021'den sonrasındaki müracaatlara istinaden düzenlenen teşvik belgeleri kapsamında uygulanacak.

Desteğin uygulanabilmesi için yatırımcıların, yatırım teşvik belgesinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteği uygulamasının bittiği dönemi takip eden 3 ay içerisinde Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) başvurması gerekiyor.

Teşvik belgelerinde kayıtlı sigorta primi işveren hissesi desteğinden kısmi süreli çalışma, sigortalıya ilişkin rapor, ücretsiz izin gibi eksik günler hariç olmak üzere toplam 360 gün prim ödeme süresinde faydalanmış kadın veya genç (18 yaşını doldurmuş ve 26 yaşından gün almamış kişi) İSPİH desteğine konu çalışan sayısının hesaplanmasında dikkate alınacak.

Yararlanılan destek tutarı, yatırımcının faydalandığı sigorta primi işveren hissesi desteği tutarı da dahil olmak üzere teşvik belgesinde kayıtlı azami destek tutarını geçemeyecek. Ayrıca hesaplanan çalışan sayısı teşvik belgesinde kayıtlı olan ilave istihdam sayısını aşamayacak.

İSPİH desteğinden yararlanabilecek yatırımcılara ilişkin firma adı, teşvik belgesi sayısı, iş yeri sicil numarası, istihdam sayısı, vergi dairesi ve numarası, destek başlangıç dönemi ve destekten yararlanma süresine dair bilgiler SGK tarafından Bakanlığa ayda 1 defa bildirilecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Diyarbakır annelerinin oturma eylemine destek ziyareti
Bulgaristan’da “Balkanlar'da Avrupa: Ortak Bir Gelecek” Konferansı düzenlendi
Ankara'da sahipsiz köpeklerin saldırısı sonucu 5 yaşındaki çocuk yaralandı
Adalet Bakanı Tunç: (Bakan Şimşek'in istifa ettiğine yönelik iddialar) İstifa söylemleri kasıtlı bir yaklaşım
Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Benzer haberler

Yatırım teşviklerinde işverene kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği verilecek

Yatırım teşviklerinde işverene kadın ve genç sigortalılar için ilave prim desteği verilecek

Üniversite-sanayi işbirliği kampüste büyüyor

Türkiye'nin yerel potansiyeli kalkınma ajanslarının destekleriyle ayağa kaldırılıyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet