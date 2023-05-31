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Ekonomi

"Yatırım Haritası" uygulamasıyla teknoloji odaklı projeler tek platformda

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü "Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı" kapsamında desteklenen projelere yönelik bilgilerin yer aldığı "Yatırım Haritası" uygulaması kullanıma sunuldu.

Enes Duran  | 31.05.2023 - Güncelleme : 31.05.2023
"Yatırım Haritası" uygulamasıyla teknoloji odaklı projeler tek platformda

Ankara

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Yatırım Haritası uygulamasıyla program kapsamında desteklenen tüm projelerin bilgileri tek bir platformda toplanıyor.

Uygulama sayesinde, çağrı, il ve yatırım tutarı aralığı filtreleri ile program kapsamında desteklenen projelere ilişkin özet bilgilere ve projeler kapsamında üretilecek ürün görsellerine de ulaşım mümkün olacak.

Erişimin "https://yatirimharitasi.hamle.gov.tr/" adresinden sağlandığı uygulama kapsamındaki bilgilerin, yeni destek kararları sonrasında da güncellenmesi mümkün olacak.

AR-GE ve yatırımla yüksek katma değer

Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı kapsamında bugüne kadar açılan 5 çağrıda toplam 178 proje desteklendi. Bu projeler kapsamında 4,7 milyar lirası AR-GE harcaması olmak üzere toplam 52,7 milyar liralık yatırımın gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Böylece 5 yıl sonunda 855,8 milyar liralık katma değer oluşturulması hedefleniyor.


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