Yaş meyve sebze ve mamulleri sektörünün ihracat şampiyonları ödüllerini aldı
İstanbul Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği (İYMSİB), 2023 yılında yaptıkları ihracatla ülke ekonomisine katkıda bulunan üyelerini ödüllendirdi.
İstanbul
İYMSİB'den yapılan açıklamaya göre, Birlik üyeleri arasında en fazla ihracat yapan firmaların açıklandığı törende, 5 alt sektördeki ihracat şampiyonlar ödüllerini aldı.
Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Dış Ticaret Kompleksi'nde gerçekleştirilen ödül törenine İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu ve Yönetim Kurulu üyeleri ile ödül alan firmaların temsilcileri katıldı.
"Yaş meyve sebze", "konserve", "dondurulmuş ürünler", "alkollü içecekler" ve "alkolsüz içecekler" olmak üzere 5 alt sektör ile birlik genelinde ilk 10'a giren 60 firmanın adının açıklandığı törende, ilk 5 firmaya ödül, ilk 10'a giren diğer firmalara ise ihracat başarı sertifikaları verildi.
Geçen yıl yaptığı ihracatla tüm sektörler içerisinde ilk sırayı Anadolu Etap Dış Ticaret alırken, TAT Gıda Sanayi ikinci, Mey İçki Sanayi üçüncü oldu. İlk 5'te yer alan diğer şirketler ise Tunay Gıda ile RAM Dış Ticaret şeklinde sıralandı.
Alt sektörlere bakıldığında ise alkollü içecekler grubunda Mey İçki Sanayi, alkolsüz içeceklerde Anadolu Etap Dış Ticaret, dondurulmuş ürünlerde Kerevitaş Gıda, yaş meyve sebze grubunda Çekok Gıda Sanayi, konserve ürünlerde ise Tat Gıda Sanayi ilk sırada yer aldı.
Törende ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Erhan Aslanoğlu, dünyada ve Türkiye'de yaşanan ekonomik gelişmeleri katılımcılarla paylaştı.
"Yaş sebze ve meyve sektörü son yıllarda ciddi bir büyüme kaydediyor"
İYMSİB Yönetim Kurulu Başkanı Melisa Tokgöz Mutlu, yaş meyve ve sebze sektörünün 2023'te önceki yıla göre yüzde 18 artışla yaklaşık 3,5 milyar dolarlık ihracat yaptığını bildirdi.
Mutlu, bu yılın ilk çeyreğinde 2023'ün aynı dönemine göre yaş meyve sebze sektörünün yüzde 3 artışla 964 milyon dolarlık, meyve sebze mamulleri sektörünün ise yüzde 29 yükselişle 708 milyon dolarlık ihracata imza attığını anlattı.
Sektörün ihracat artışındaki başarılı performansına işaret eden Mutlu, "Bu büyümenin ve ihracatın sürdürülebilir olabilmesi adına sektörümüzün önündeki en önemli iki sorun olan 'fiyat istikrarı' ve 'kesintisiz ham madde tedariki' konularının çözülmesi gerekiyor." ifadesini kullandı.
Mutlu, Türkiye'nin, yaş sebze meyve üretiminde yaklaşık 55 milyon tonla dünyada 4'üncü sırada yer aldığını belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu:
"Ana ihracat pazarlarımızı Avrupa ve Rusya oluşturuyor ama uzak pazarlara da girmek istiyoruz. Özellikle Amerika ve Uzak Doğu bizim için önemli pazarlar. Diğer yandan Orta Doğu da üzerinde durduğumuz bir başka pazar. 3,5 saatlik bir uçak yolculuğuyla 1,5 milyar insana ulaşabiliyoruz. Bunu avantaja çevirmeliyiz. Mamul tarafında ise girmediğimiz pazar yok. Ancak bu noktada önemli olan kendi markalarımız ve katma değeri yüksek ürünlerimizle pazara girebilmek. Örneğin, meyve suyu konsantresi değil, meyve suyunun kendisini satmamız lazım. Yeni pazarlar oluşturmanın en doğru yönetimi gıdayı tattırmaktır. Daha fazla alım ve ticaret heyetleri, fuarlar ve tadım etkinlikleri yapmak en büyük hedefimiz ve bunu sadece ürün olarak değil, gastronomi olarak da ortaya koymaya çalışıyoruz."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.