Yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüs şoförlerinin dikkatli olması önem taşıyor
Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluğa işaret ederek, "Şoförlerimiz, yol ve hava koşullarını dikkate alarak yolculuğa başlamalı." dedi.
Ankara
TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, çocukların bugün karne almasıyla yarıyıl tatilinin başladığını, bunun da otobüs firmalarında hareketliliği artıracağını söyledi.
Önceki yıllara kıyasla çok yoğun hareketlilik beklemediklerini belirten Yıldırım, "Otobüs biletlerinin uçak ve tren biletlerine kıyasla daha yüksek olması yolcu tercihlerini etkiledi. Yapılan değerlendirmelerde, dünyada genel olarak otobüs taşımacılığı en ekonomik seçenek olurken, Türkiye'de bunun tersine bir tablo oluştu." ifadesini kullandı.
Yıldırım, bu durumun kara yolu yolcu taşımacılığının sektördeki payını yaklaşık yüzde 45 seviyelerine kadar düşürdüğüne işaret ederek, diğer ulaşım modlarına sağlanan sübvansiyonların rekabet koşullarını zorlaştırdığını dile getirdi.
Sektörün yaşadığı sorunların ilgili kurumlara iletildiğini dile getiren Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde fiyat dengesizliğinin giderilmesine yönelik taleplerin paylaşıldığını ve Bakanlığın bunun dengelenmesi için adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.
Sürücülere uyarı
Yıldırım, yarıyıl tatilinde yollarda yoğunluk oluşacağına dikkati çekerek, sürücülere trafik kurallarına uyması uyarısında bulundu.
Otobüs şoförlerinin yola çıkmadan önce gerekli hazırlıkları yapması ve dinlenmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Şoförlerimiz, yol ve hava koşullarını dikkate alarak yolculuğa başlamalı, bu koşullara dikkat ederek hız yapmamalı. Sürücülerimizin kazaya sebebiyet vermemek için gereken tüm önlemleri almalarını tavsiye ediyorum. İstirahat etmeliler ve uykusuz yola çıkmamalılar. Yola çıkacak otobüslerin bakımları tam olmalı. Seyahat edecek vatandaşlar da emniyet kemeri takma konusuna özen göstermeli. Emniyet kemeri zaten bir zorunluluk. Yolcularımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini şiddetle tavsiye ediyorum."