Dolar
43.28
Euro
50.25
Altın
4,601.82
ETH/USDT
3,308.80
BTC/USDT
95,700.00
BIST 100
12,547.75
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Akıllı Ulaşım Sistemi Elektronik Denetleme ve Akıllı Kavşak Projesi Tanıtım Töreni
logo
Ekonomi

Yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüs şoförlerinin dikkatli olması önem taşıyor

Tüm Otobüsçüler Federasyonu (TOF) Genel Başkanı Mustafa Yıldırım, yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluğa işaret ederek, "Şoförlerimiz, yol ve hava koşullarını dikkate alarak yolculuğa başlamalı." dedi.

Ayşe Böcüoğlu Bodur, Mertkan Oruç  | 16.01.2026 - Güncelleme : 16.01.2026
Yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüs şoförlerinin dikkatli olması önem taşıyor

Ankara

TOBB Karayolu Yolcu Taşımacılığı Sektör Meclis Başkanlığı görevini de yürüten Yıldırım, AA muhabirine, çocukların bugün karne almasıyla yarıyıl tatilinin başladığını, bunun da otobüs firmalarında hareketliliği artıracağını söyledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Önceki yıllara kıyasla çok yoğun hareketlilik beklemediklerini belirten Yıldırım, "Otobüs biletlerinin uçak ve tren biletlerine kıyasla daha yüksek olması yolcu tercihlerini etkiledi. Yapılan değerlendirmelerde, dünyada genel olarak otobüs taşımacılığı en ekonomik seçenek olurken, Türkiye'de bunun tersine bir tablo oluştu." ifadesini kullandı.

Yıldırım, bu durumun kara yolu yolcu taşımacılığının sektördeki payını yaklaşık yüzde 45 seviyelerine kadar düşürdüğüne işaret ederek, diğer ulaşım modlarına sağlanan sübvansiyonların rekabet koşullarını zorlaştırdığını dile getirdi.

Sektörün yaşadığı sorunların ilgili kurumlara iletildiğini dile getiren Yıldırım, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ile yapılan görüşmelerde fiyat dengesizliğinin giderilmesine yönelik taleplerin paylaşıldığını ve Bakanlığın bunun dengelenmesi için adımlar atmasını beklediklerini ifade etti.

Sürücülere uyarı

Yıldırım, yarıyıl tatilinde yollarda yoğunluk oluşacağına dikkati çekerek, sürücülere trafik kurallarına uyması uyarısında bulundu.

Otobüs şoförlerinin yola çıkmadan önce gerekli hazırlıkları yapması ve dinlenmesi gerektiğini söyleyen Yıldırım, "Şoförlerimiz, yol ve hava koşullarını dikkate alarak yolculuğa başlamalı, bu koşullara dikkat ederek hız yapmamalı. Sürücülerimizin kazaya sebebiyet vermemek için gereken tüm önlemleri almalarını tavsiye ediyorum. İstirahat etmeliler ve uykusuz yola çıkmamalılar. Yola çıkacak otobüslerin bakımları tam olmalı. Seyahat edecek vatandaşlar da emniyet kemeri takma konusuna özen göstermeli. Emniyet kemeri zaten bir zorunluluk. Yolcularımızın da bu konuda hassasiyet göstermesini şiddetle tavsiye ediyorum."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Karayolları Genel Müdürlüğü 150 sözleşmeli personel alacak
Konya, 2026 İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkenti seçildi
Türk Kızılay bu yıl da 3 milyon üniteden fazla kan bağışına ulaşmayı hedefliyor
Dünyayı bu yıl da aşırı sıcaklar bekliyor
Yağışlar Trakya'daki barajlara can suyu oldu
bannerpartial1
bannerpartial2

Benzer haberler

Yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüs şoförlerinin dikkatli olması önem taşıyor

Yarıyıl tatilinde yollarda oluşacak yoğunluk nedeniyle otobüs şoförlerinin dikkatli olması önem taşıyor

Ege'de turizm yarıyıl tatiliyle hareketlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet