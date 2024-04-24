Dolar
32.52
Euro
34.77
Altın
2,318.56
ETH/USDT
3,256.70
BTC/USDT
66,692.00
BIST 100
9,725.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Ankara’da “Türkiye Yüzyılı'nda Çocuk Hukuku Paneli”nde konuşuyor Gelibolu Yarımadası'nda “Çanakkale Kara Savaşları'nın 109. Yılı Anma Etkinlikleri” düzenleniyor Anadolu Ajansı Teknoloji Masası'nın konuğu olan ASELSAN Genel Müdürü Ahmet Akyol, şirketin geliştirdiği ürünler ve yatırımları ile ilgili açıklamalarda bulundu
logo
Ekonomi

Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı

Merkez Bankasının (TCMB) Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini sabit bırakacağını tahmin ederken, bankanın politikaları ve cari işlemlerde öngörülen iyileşmeyle liranın ileriki aylarda cazibesinin artabileceğini söyledi.

Burhan Sansarlıoğlu  | 24.04.2024 - Güncelleme : 24.04.2024
Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı

İstanbul

Natixis Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Ekonomisti Inna Mufteeva, "Mevcut TCMB Başkanı'nın güvenilirliğini ve bağımsızlığını pekiştiren mart ayındaki beklenmedik faiz artırımının ardından bu faiz artışının liraya olumlu etkisini göz önünde bulundurursak TCMB bu kararın bundan sonra Türk ekonomisine nasıl yansıdığını görmek isteyebilir." dedi.

Liranın bir süre istikrara kavuştuğunu, en azından değer kaybı hızının yavaşladığını belirten Mufteeva, dolayısıyla dövizdeki pozitif trendin ileriki aylarda yurt içi fiyatlardan kaynaklanan baskıların bir kısmını hafifletmesinin beklendiğini ifade etti.

Mufteeva, nisan ayına ilişkin enflasyon verileri 3 Mayıs'ta açıklanacağı için fiyat dinamiklerindeki bu iyi eğilimin teyit edilmesini beklemenin mantıklı olabileceğini aktardı.

Öte yandan, iletişim ve ileriye yönelik sözle yönlendirmenin açıkça şahin olabileceğini dile getiren Mufteeva, bu faktörler göz önüne alındığında mevcut durumun devam edeceği ve faizlerin sabit bırakılacağı öngörüsünde bulundu.

"Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz"

Societe Generale Orta ve Doğu Avrupa, Orta Doğu, Afrika Stratejisti Marek Drimal, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakacağı öngörüsünde bulundu.

TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın, Washington'da yaptığı açıklamadaki "En büyük önceliğimiz enflasyonla mücadele ve piyasa koşullarına bağlı olarak mümkün olduğu kadar rezerv biriktirmek" ifadelerini anımsatan Drimal, yılın ikinci çeyreğinde liranın cazibesinin artabileceğini kaydetti.

Turizm sezonunun hız kazanmasının ardından cari işlemler hesabındaki mevsimsel iyileşme ve TCMB'nin parasal sıkılaştırmasının etkisiyle de liranın desteklenebileceğini vurgulayan Drimal, "Liranın, ikinci ve üçüncü çeyrekte güçlenmesini bekliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, TCMB'nin politika faizini yüzde 50'de sabit bırakmasını bekliyor.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faizi beklentilerinin medyanı ise yüzde 45 oldu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Orman zengini Denizli'ye 20 yılda 219 milyon fidan dikildi
Yargıtay Başkanlığı seçiminde 21. turda da sonuç çıkmadı
Anayasa Mahkemesi 62. yaşını kutluyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya, "Kıskaç-13" operasyonlarının detaylarını paylaştı
Marmara Bölgesi ve Ankara için toz taşınımı uyarısı

Benzer haberler

Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı

Yabancı uzmanlar TCMB'nin faiz kararı ile ilgili beklentilerini açıkladı

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet