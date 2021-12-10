Dolar
13.90
Euro
15.68
Altın
1,773.36
ETH/USDT
4,190.00
BTC/USDT
49,121.00
BIST 100
2,018.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İslam İşbirliği Teşkilatı Parlamento Birliği 16. Konferansı A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ve Türkiye Futbol Federasyonu Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop, Brand&Sport Summit 2021’e katılıyor
logo
Ekonomi

Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi

Alman otomotiv üreticisi Volkswagen Grubu’nun kasımda araç teslimatları çip tedarikinde yaşanan sıkıntıların etkisiyle yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Bahattin Gönültaş   | 10.12.2021
Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi

Berlin

Audi, Bugatti, Seat, Skoda ve Porsche markalarını bünyesinde bulunduran Volkswagen Grubu, ekim ayına ilişkin otomobil, kamyon ve otobüsten oluşan araç teslimat rakamlarını duyurdu.

Buna göre, grubun kasımda araç teslimatları geçen yılın aynı ayına göre yüzde 31,5 azalarak 616 bin 300 bine geriledi.

Wolfsburg merkezli şirketin en büyük satış pazarı Çin’deki teslimatlarının ise yüzde 38 azalması dikkati çekti.

Yılın ocak-kasım dönemindeki araç teslimatları da yüzde 1,7 düşerek 8,17 milyona geriledi. Şirket bu yıl 9 milyon araç teslimatı hedefliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AB, 3 ülkenin Kovid-19 aşı sertifikasını tanıdı
Almanya'da sağlık çalışanlarına Kovid-19 aşısı zorunluluğu getiriliyor
Belçika'da omicronun 2 ay içinde baskın varyant olması bekleniyor
Uyku apnesi belirtisi olanlara Kovid-19 uyarısı
TURKOVAC Faz-3 çalışmalarından sevindirici sonuçlar geliyor

Benzer haberler

Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi

Volkswagen'in araç teslimatı çip sıkıntısıyla kasımda yüzde 31,5 geriledi

Almanya'da yıllık enflasyon, kasımda yaklaşık 30 yılın en yüksek seviyesinde

Kasımda yağışlar uzun yıllar ortalamasına göre azaldı, geçen yıla göre arttı

Türkiye'de 11 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 118 milyonu geçti

Türkiye'de 11 ayda hava yolunu kullanan yolcu sayısı 118 milyonu geçti
Kasımda en fazla reel getiri yüzde 15,93 ile külçe altında oldu

Kasımda en fazla reel getiri yüzde 15,93 ile külçe altında oldu
Otomotiv endüstrisi kasımda 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı

Otomotiv endüstrisi kasımda 2,5 milyar dolarlık ihracat yaptı