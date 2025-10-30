Dolar
41.97
Euro
48.69
Altın
3,998.96
ETH/USDT
3,783.40
BTC/USDT
107,855.00
BIST 100
10,838.54
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Volkswagen, ABD tarifelerinin şirkete bu yıl 5 milyar avro ilave yük getirmesini bekliyor

Alman otomobil şirketi Volkswagen, ABD'nin gümrük tarifelerinin şirkete getireceği ilave yükün bu yıl 5 milyar avroyu bulacağını ifade etti.

Nuran Erkul Kaya  | 30.10.2025 - Güncelleme : 30.10.2025
Volkswagen, ABD tarifelerinin şirkete bu yıl 5 milyar avro ilave yük getirmesini bekliyor

Londra

Şirket, yılın üçüncü çeyreği ve ocak-eylül dönemine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı.

Buna göre Volkswagen, yılın üçüncü çeyreğinde 1,3 milyar avro zarar etti. Şirketin, geçen yılın aynı dönemindeki karı 2,83 milyar avro olmuştu.

Volkswagen'in ocak-eylül dönemindeki karı ise geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 58 azalarak 5,4 milyar avroya geriledi.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Volkswagen, yılın 9 ayında Porsche'nin elektrikli araç stratejisindeki değişiklik nedeniyle 4,7 milyar avro gider kaydetti.

ABD'nin gümrük tarifelerinden önemli ölçüde etkilenen Volkswagen, tarifelerin bu yılın tamamında şirkete 5 milyar avro ilave yük getirmesinin beklendiğini ifade etti.

Volkswagen Mali İşler Müdürü Arno Antlitz, finansal sonuçlara ilişkin değerlendirmesinde, yılın 9 aylık döneminde karışık bir tabloyla karşı karşıya olduklarını belirtti.

Finansal sonuçların geçen yıla göre büyük ölçüde zayıf kaldığını kaydeden Antlitz, "Bu durum, kısmen kar marjı daha düşük olan elektrikli araçların üretim artışından kaynaklanıyor. Ayrıca, ağırlıklı olarak artan tarifeler ve Porsche'nin ürün stratejisindeki düzenlemelerden kaynaklanan giderler kaydettik." ifadesini kullandı.

Antlitz, bu giderler hariç tutulduğunda grubun faaliyet kar marjının yüzde 5,4 olduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mevcut ekonomik ortamda bu, ilk bakışta saygın bir oran ancak artan ticaret tarifeleri bize yıllık bazda 5 milyar avroya kadar ek yük getiriyor. Bu etkilerin devam etmesi bekleniyor. Bu nedenle yürürlükteki performans programlarını kararlılıkla uygulamamız, verimlilik önlemlerini ilerletmemiz ve yeni yaklaşımlar geliştirmemiz gerekiyor. Odağımız, diğer unsurların yanı sıra ölçek avantajlarımızı hedefli şekilde kullanmak ve grup içindeki sinerjilerden çok daha etkin biçimde yararlanmak olacak."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Emine Erdoğan, Almanya Başbakanı Merz'in eşiyle Millet Kütüphanesi'ni ziyaret etti
Burdur Gölü son 50 yılda hacminin yarısına yakınını kaybetti
İstanbul merkezli 11 ilde FETÖ/PDY operasyonunda gözaltına alınan 20 şüpheliye tutuklama talebi
Türk Kızılay, Filistinliler için bağışlanan kurban etlerini Gazze'de dağıtmaya başladı
Eski tip ehliyetlerin yenilenme süresi yarın doluyor

Benzer haberler

Volkswagen, ABD tarifelerinin şirkete bu yıl 5 milyar avro ilave yük getirmesini bekliyor

Volkswagen, ABD tarifelerinin şirkete bu yıl 5 milyar avro ilave yük getirmesini bekliyor

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet