Euro
7.05
Dolar
6.52
BIST 100
85,055.76
Altın
1,475.71
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Vergi ödemesi ertelemesinden faydalanacak mükellef grupları belirlendi

Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı, yeni tip koronevirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve KDV ödemelerinin 6 ay erteleneceği mükellef gruplarını belirledi.

Deniz Çiçek Palabıyık   | 19.03.2020
Vergi ödemesi ertelemesinden faydalanacak mükellef grupları belirlendi

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Hazine ve Maliye Bakanlığından yapılan duyuruda, Çin Halk Cumhuriyeti'nin Vuhan kentinde ortaya çıkan ve birçok ülkeye yayılan Kovid-19 salgınından doğrudan etkilenen mükelleflerin nisan, mayıs ve haziran aylarında ödemeleri gereken muhtasar (gelir vergisi stopaj) ve KDV ödemelerinin 6 ay ertelenmesine yönelik gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edildi. 

Ödemeleri ertelenen mükelleflerin faaliyet alanlarının ana hatlarıyla yer aldığı duyuruda, bu faaliyet alanlarına yönelik detaylı açıklamalar ile uygulamaya ilişkin esasların ise daha sonra duyurulacağı kaydedildi.

Duyuruda, mücbir sebep halinden faydalanacak mükellef grupları şu şekilde sıralandı:

"Perakende ticaret ve alışveriş merkezleri: Market, büfe, bakkal, şarküteri, manav, dondurmacı, tuhafiye, kasap, inşaat malzemeleri satışı, küçük ev eşyaları ile beyaz eşya satışı, mobilya satışı, ev tekstili, kitap ve kırtasiye, gazete ve dergi, ayakkabı ve giyim eşyası perakende satışı, oyuncakçı, tıbbi ve ortopedik ürünler, eczane, kuyumcu, çiçekçi, pazarcılar, balıkçılar, pastane ve fırınlar, kişisel bakım ve kozmetik ürünlerinin satışı vb. her türlü ürünün perakende olarak satışına yönelik faaliyetler ile alışveriş merkezleri ve buralarda perakende satış faaliyetinde bulunanlar.

Demir çelik ve metal sanayisi: Demir, çelik, alüminyum, bakır, kurşun, çinko, kalay imalatı ile bunların imalatçılar tarafından satışı.

Otomotiv: Otomobil, kamyon, kamyonet, otobüs, minibüs, midibüs, traktör, motosiklet, römork, karavan gibi tüm motorlu kara taşıtlarının imalatı ile toptan ve perakende satışı.

Lojistik-ulaşım: Hava, kara, demir yolu, deniz ve her türlü su yolu ile yapılan her türlü şehir içi ve şehirler arası yük ve yolcu taşımacılığı, otoyol, tünel ve köprü işletmeciliği, depolama ve antrepoculuk faaliyetleri, havaalanı yer hizmetleri gibi her türlü lojistik ve ulaşım hizmetleri.

Sinema ve tiyatro faaliyetleri: Tiyatro, opera, bale, sinema, konser gibi her türlü sanatsal faaliyetler.

Konaklama: Otel, motel, pansiyon, tatil köyü gibi konaklama faaliyetleri, tur operatörü ve seyahat acenteliği faaliyetleri, rezervasyon hizmetleri gibi her türlü konaklama ve buna ilişkin faaliyetler.

Yiyecek ve içecek hizmetleri: Lokanta, kafe, kıraathane, kahvehane, çay ocakları, kantinler, ulaşım araçlarında bulunan büfeler gibi her türlü yiyecek ve içeceklerin sunumuna yönelik hizmetler.

Tekstil ve konfeksiyon faaliyetleri: Kumaş ve iplik imalatı, her türlü pamuktan, yünden, tiftikten, elyaftan ve kumaştan mamul ürünlerin imalatı ile giyim ve ev tekstili ürünlerinin imalatı ile satışı gibi her türlü tekstil ve konfeksiyon imalat ve satışı.

Etkinlik ve organizasyon: Gösteri, kongre, konferans, ticari fuar ve etkinliklerin organizasyonu ile internet kafe, oyun, düğün ve nikah salonu, spor merkezleri gibi yerlerde gerçekleştirilen her türlü etkinlik ve organizasyon faaliyetleri."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
KKTC'de cumhurbaşkanlığı seçimi ertelendi
İran'da 3 yaşındaki çocukta yeni tip koronavirüs tespit edildi
Irak'ta koronavirüsten ölenlerin sayısı 12'ye yükseldi
Başhekimlik: Aytaç Yalman'ın Kovid-19'a bağlı vefat ettiği kanaati oluşmuştur
Bakan Kasapoğlu, federasyon başkanları ile toplantısı sonrası açıklama yapacak

Benzer haberler

Vergi ödemesi ertelemesinden faydalanacak mükellef grupları belirlendi

Vergi ödemesi ertelemesinden faydalanacak mükellef grupları belirlendi

Gelir İdaresi Başkanlığından vergisel işlemlerin elektronik ortamda yapılması çağrısı

Gelir vergisi beyannamelerinin verilme ve ödeme süresi uzatıldı

Bütçe ocak-şubat döneminde fazla verdi

Bütçe ocak-şubat döneminde fazla verdi
Hazine ve Maliye Bakanlığı Kovid-19 fırsatçılarının ihbarı için WhatsApp hattı kurdu

Hazine ve Maliye Bakanlığı Kovid-19 fırsatçılarının ihbarı için WhatsApp hattı kurdu
Gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart'ta dolacak

Gelir vergisi beyannamesinin verilme süresi 31 Mart'ta dolacak