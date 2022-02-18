Vergi Haftası bu yıl 'Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz' sloganıyla kutlanacak
Bu yıl "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla 33'üncü kez kutlanacak Vergi Haftası kapsamında 21-27 Şubat'ta 81 ilde çeşitli etkinlikler düzenlenecek.
Ankara
AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, Hazine ve Maliye Bakanlığına bağlı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB), mükellef haklarını gözeterek vergide gönüllü uyumu artırmak ve kaliteli hizmet sunarak vergi ve diğer gelirleri toplamayı hedefliyor. Bu anlayışla GİB, mükelleflerin beklenti ve ihtiyaçları doğrultusunda hizmet seçenekleri geliştirmek üzere teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek vergiyle ilgili işlemlerin elektronik uygulamalar aracılıyla hızlı, kolay, güvenilir ve maliyetsiz bir şekilde yapılmasını sağlıyor.
Kayıtlı ekonomiyi teşvik etmeyi amaçlayan GİB, bu kapsamda mükelleflerin vergi dairelerine gitmeden işlemlerini hızlı ve güvenli yapabilecekleri birçok hizmet kanalı oluşturdu.
GİB tarafından sunulan dijital hizmetlerin çeşitliliği her geçen yıl artarken bilgisayar ve mobil cihazlar ile 200'ü aşkın farklı işlemin elektronik ortamda 7/24 yapılabilmesine imkan veren "GİB Mobil" uygulaması, internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi mükelleflerinin kullanımına sunuluyor.
Başkanlığın mükellefler için hizmete aldığı uygulama veya sistemler arasında interaktif vergi danışmanı, e-Fatura, e-Defter, hazır beyan, defter beyan, e-Yoklama, GİB Mobil, internet vergi dairesi ve interaktif vergi dairesi bulunuyor.
Vergi Haftası kapsamında gerçekleştirilecek etkinlikler
GİB, vergi bilincini geliştirmek adına yaptığı çalışmaları takvim yılına yayarken her yılın şubat ayının son haftasında Vergi Haftası kutlanıyor. Söz konusu haftada vergi bilincinin çocuklarda ve genç nesillerde oluşturulması, mükelleflerin vergiye gönüllü uyumunun artırılması ve kayıt dışı ekonomiyle mücadele bilincinin oluşturulması amacıyla çeşitli tanıtım ve bilgilendirme faaliyetleri yürütülecek.
Bu yıl, 33'üncü Vergi Haftası kapsamında birçok etkinlik gerçekleştirilecek.
Vergi Haftası için "Siz Vergiyle Biz Hizmetle Mükellefiz" sloganıyla hazırlanan afiş 81 ildeki vergi dairesi başkanlıkları ve defterdarlıklarda, kamu kurumlarının "Outdoor TV" ekranlarında ve şehir içi toplu ulaşım araçlarında asılacak. Vergi Haftası slider ve afişleri kamu kurumları, meslek odaları, üniversiteler ve diğer kurumların Outdoor TV ekranlarında yayınlanacak.
Çocuklarda vergi bilincini geliştirmek ve benimsetmek için "Türkiye'nin Geleceği Biziz, Bizim Geleceğimiz Vergileriniz" sloganıyla hazırlanan öğrenci afişi okullarda yer alacak.
Gazete editörlerine ve ekonomi yazarlarına vergiyle ilgili toplum bilincini artırmaya yönelik bilgilendirme metni gönderilecek.
Dijital platformlar üzerinden yeni işe başlayan mükelleflerin hak ve yükümlülükleri, genç girişimciler ve "e-Dönüşüm" konularında mükelleflere yönelik bilgilendirme toplantıları yapılacak.
Futbol maçlarında brandalı mesaj
Vergi Haftası süresince oynanan Süper Lig ve TFF 1. Lig futbol müsabakalarında, "Geleceğin Garantisi Vergilerinizdir, Vergi Haftası Kutlu Olsun" yazılı branda tribüne asılacak.
Bankaların ATM ekranlarında Vergi Haftası süresince kutlama mesajı yer alacak.
PTT ile yapılan iş birliği çerçevesinde, Vergi Haftası süresince PTT tarafından "Vergi Güçtür" sloganlı flam uygulaması yapılacak. Kızılay iş birliğiyle kan bağışı kampanyası düzenlenecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.