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Ekonomi

Venezuela ile Türk şirketi arasında petrokimya, gaz ve madencilik anlaşmaları imzalandı

Venezuela ile bir Türk şirketi arasında petrokimya, gaz ve madencilik alanlarında çeşitli anlaşmaların imzalandığı bildirildi.

Sinan Doğan  | 08.06.2024 - Güncelleme : 08.06.2024
Venezuela ile Türk şirketi arasında petrokimya, gaz ve madencilik anlaşmaları imzalandı

Bolivar

Başkent Karakas'taki Miraflores Sarayı'nda düzenlenen imza törenine Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro da katıldı.

Maduro, X'ten yaptığı paylaşımda, "Türkiye ve Venezuela arasında kazan-kazan ortaklığı, yeni bir dünya inşa etmek ve iki ulusu daha da birleştirmek için ortak çabalar ve stratejik projelere imza atıyoruz. Bunlar petrokimya, gaz, altın ve madencilik alanında doğaya saygılı olağanüstü anlaşmalardır. Üretken bir ekonomi inşa ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Yerel basında çıkan haberde, ülkenin güneyindeki Aragua eyaletinde, Türk şirketinin anlaşma kapsamında altın ve maden faaliyetleri yüreteceği belirtildi.

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